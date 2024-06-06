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台股再度創新高！漲417點收21,902點 台積電大漲40元收894元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股6日再度創下歷史新高，由台積電（2330）帶頭攻，多頭發威下跳空飛揚，盤中最高21,970.63點，收盤指數21,902.70點，漲417.82點、漲幅1.94%，成交金額4,760.38億元。圖／聯合報系資料庫
台股6日再度創下歷史新高，由台積電（2330）帶頭攻，多頭發威下跳空飛揚，盤中最高21,970.63點，收盤指數21,902.70點，漲417.82點、漲幅1.94%，成交金額4,760.38億元。圖／聯合報系資料庫

台股6日再度創下歷史新高，由台積電（2330）帶頭攻，多頭發威下跳空飛揚，盤中最高21,970.63點，收盤指數21,902.70點，漲417.82點、漲幅1.94%，成交金額4,760.38億元。另外，櫃買指數開高震盪殺低，收跌0.02%。台積電（2330）收894元、大漲40元，再度創下歷史新高。

今日盤面上，半導體指數表現最強，收漲4.0%。其中，台積電帶頭衝鋒，盤中最高價達899元，收盤價894元，雙雙再度創下歷史新高。而聯發科（2454）、華東（8110）、凌通（4952）、聯鈞（3450）、日月光投控（3711）、辛耘（3583）、祥碩（5269）、瑞昱（2379）、聯電（2303）等也紛紛表現強勢。

AI族群的緯穎、鴻海、高力、智原等也走強，不過仍有部分仍處於修正整理，如廣明、創意、健策、勤誠、英業達等。其它強勢族群還有，矽光子族群的波若威、聯鈞、華星光、智邦、台星科、上詮、矽格等。

盤面次強則為運輸指數漲3.2%，運輸相關族群也上攻，包含貨櫃族群的萬海、陽明、長榮；航空族群的華航、長榮航、星宇航空；散裝航運族群的中櫃、中航、慧洋-KY、台航、裕民。

另外，金融指數收漲1.2%，金控股也全面收紅，如開發金、國票金、中信金、國泰金、富邦金、元大金、台新金、新光金等。證券股也表現亮眼，如：群益證、宏遠證、統一證、美好證、康和證等。

安聯投信表示，聯準會政策持續成為市場關注的焦點，近期數據一方面可能促使官員推遲降息，但同時亦反映長線投資最重要的基本面，依舊提供多頭行情更進一步支持。

面對難以預測的政策步調，策略上可以尋求多元收益應對行情走高伴隨的潛在波動，同時著眼具結構成長機會領域布局。

首重多重資產，以多元收益的資產配置為核心，應對行情走高伴隨而來的潛在波動；其次，考量升息時點未明，尋求具吸引力的優質複合債搭配短年期公司債，把握收益也降波動；另可聚焦具結構成長利基的強勢領域，如台股、智慧城市及AI人工智慧。

台積電 長榮航

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