要戰爭還是省電？俄烏開戰後全球局勢大變 日學者：能源是世界和平的基礎

思考能源戰略的三大重點

世界上有些國家的資源、能源很豐富，也有些國家不盡然。有些國家絕大多數的能源都仰賴同一個國家供給，害怕不知何時會被切斷；也有些國家祭出各項因應之道，包括提升能源自給率、分散進口來源國等。

此外，有些國家境內有許多輸油、輸氣等管線通過，有些國家則被繞過；還有部分國家運用新科技，提高國內能源生產量，讓自己從能源進口國轉為出口國。

世界各國就像這樣，面對各自的能源局勢。而在先天的條件之外，還是有人為可以改變的事，比方說資源匱乏的國家可以決定要從何處進口哪些資源，進口多少，以及產業如何發展，要打造出什麼樣的國家等等。

在本章當中，我會說明構思一個國家的資源、能源戰略時，有哪些基本觀點可用。日本的資源能源廳在構思能源政策時，重視的是「資源能源的3E」，也就是「能源安全」（Energy security）、「經濟效率」（Economic efficiency），以及「因應地球暖化問題」（Environment）這三大要點。

就中長期而言，若能同時達到這三大要點，當然最理想。不過，這三大要點的比重，也會依當時的狀況而有所變化。

比方說，俄羅斯入侵烏克蘭之後，對鄰近幾個歐洲國家而言，推動去俄化—也就是能源安全，即可能成為緊要的課題。對那些主權獨立、穩定發展受到戰爭威脅的國家而言，能源安全必須是最優先處理的事項。

而對於在國內就可開採到豐富能源，還有餘力出口的國家而言，「因應地球暖化問題」就是優先順序上的第一位了。

此外，受到俄羅斯入侵烏克蘭後的禁運措施等因素影響，石油和天然氣價格飆升，帶動全球各國電價、油價大漲，民眾生活左支右絀⋯⋯到了這個地步，有些國家應該會把能源經濟效率的比重調到最高了吧？

要以這三個E當中的哪一個要點為優先，固然非常重要，但三者之間的平衡，更是一大關鍵。雖說確保能源供應事關國家安全，但國家絕不能容忍能源價格漫天喊價—因為我們無法一刀兩斷地切割經濟效率的問題。同樣的，我們也不能為了因應地球暖化問題，就接受能源價格無止境地飆升。

能源戰略中的「3E」

讓我們回到能源戰略基本觀點的「3E」，分別看看每個E的具體內容。

首先要探討的是能源安全。

「能源安全」一詞會因我們所處的狀況，包括國家穩定發展、國家主權獨立、國家安全、資源穩定供給、自給率等因素，而有各種不同的解讀。其中的關鍵，在於要記住這一點：確保穩定的資源、能源供給，有助於國家的穩定發展。

接著再看能源的經濟效率，這個觀點是要探討「如何以最低的成本取得能源」。在能源領域達到經濟效率的國家，民眾的生活比較容易趨於穩定，各產業也能爭取到更高的國際競爭力。

最後一項是「因應地球暖化問題」，這是指「以達成碳中和為目標」。

當我們在構思能源戰略之際，這三個「E」缺一不可。

德國的案例

最簡單易懂的案例，就是能源戰略因為俄羅斯入侵烏克蘭而大受撼動的德國。

德國原本積極推動去煤、廢核，是全球因應地球暖化問題的先鋒。而當時德國向俄羅斯採購的天然氣價格便宜、供給穩定，所以在能源的經濟效率上也沒有問題。然而，由於俄羅斯入侵烏克蘭，德國很難繼續使用俄羅斯供應的天然氣，因此在國家主權獨立和安全上，受到極大的考驗。

換言之，德國在能源安全方面，其實早就存在著過度依賴俄國的問題。

既然如此，德國就必須大幅調整能源政策才行—因為「去俄化」的優先順序，如今變得比去煤、廢核更前面，所以德國改弦易轍，換上了優先考慮能源安全的政策。

想必日後德國會在確保能源安全的同時，再重新朝因應地球暖化問題、追求能源經濟效率的方向邁進。

在這段過程當中，我認為也有很多值得我們日本人學習的地方。因此，稍後我會針對德國的能源政策，做一番詳細的解說。

綜上所述，能源戰略裡的「3E」，每個項目都很重要。不過，它們的優先順序，有時會隨著國家在地緣政治上所面臨的狀況而變動。

受到《格拉斯哥氣候協議》的影響，在2021年之前，因應地球暖化問題是全球的主流趨勢；可是在俄烏戰爭爆發後，趨勢竟轉往截然不同的方向發展。

在德國，民眾開始聚焦關注國家主權獨立的重要性，更重新確認了能源安全的重要性。此外，全球面臨能源價格飆漲，各國無不挖空心思，設法確保能源的經濟效率。

義大利的案例

義大利前總理德拉吉所推動的政策，也很值得參考。

俄烏戰爭爆發後，義大利自2022年5月起，便禁止學校及公共場館的空調設定溫度低於攝氏25度。換言之，義大利政府規定這些場所不能將冷氣溫度調得太低。

其實，在義大利所進口的天然氣當中，原本也有43.3％是仰賴俄羅斯。然而，俄烏戰爭爆發後，他們也必須調整政策方向，推動去俄化。

義大利與德國的不同之處，在於他們與非洲之間有輸氣管線相連，故可改從阿爾及利亞等非洲國家進口天然氣。但畢竟進口來源無法說改就改，所以在確定替代方案之前，需要政府出面呼籲民眾配合節約用電。

時任義大利總理德拉吉的說詞，是「要和平，還是要開空調？」義大利民眾認為，與其要受到俄羅斯的威脅，還不如忍一忍，少開一點冷氣。於是義大利各地紛紛響應省電。

考量到俄烏戰爭的局勢，3E的優先順序在短期內勢必會出現變化。不過，為了守護無可取代的地球，中長期還是要推動因應地球暖化的措施，讓3E同時達成才行。

此外，還有一件很重要的事：我們應該要保護地球環境，還是維持國家主權獨立，這兩者之間並不必然是權衡取捨的關係，因為發展太陽能發電或風力發電，可以減少化石燃料的進口，進而提升能源自給率。換言之，發展再生能源有助於強化國家安全—有時3E會像這樣相互連動，逐步共同邁向目標。

不論如何，由於俄烏戰爭爆發，短期內各國或許還是會以能源安全為優先考量。然而，終極目標還是要朝3E同時達成的方向邁進。

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編按：

作者平田竹男於2013～2021年在安倍晉三和菅義偉政府擔任內閣官房顧問，並多次參與了全球氣候峰會，也曾負責過與中東石油開採權的談判，在能源領域有著相當的研究與經驗；自2007年起於早稻田大學任教，開設能源課程，為學生講解能源與世界局勢變動的息息相關。

在這本著作中，平田先生整理了超過25個重要國家、世界3大經貿區的能源資訊與戰略藍圖，在飛速發展變遷的能源、資源變革中，剖析世界各國政府的計畫、轉型方向，進而了解當代能源浪潮如何影響並改變生活、甚至國與國之間的角力。

（本文摘自野人出版《世界能源未來戰略地圖》，作者：平田竹男）