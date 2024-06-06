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世界先進利空釋疑？ 午盤後由黑翻紅、低檔急拉14%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
世界先進午盤後由黑翻紅、低檔急拉14%。（圖截自券商APP）
世界先進午盤後由黑翻紅、低檔急拉14%。（圖截自券商APP）

世界先進（5347）將與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資設立12吋晶圓廠，總投資約78億美元（約新台幣2,523億元），世界將投入31億美元（約新台幣1,002.8億元），持股6成；世界6日股價震盪，午盤過後股價由黑翻紅，一度衝達111元，由低檔反彈向上急拉14%。

世界先進和恩智浦半導體5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，以興建一座12吋（300mm）晶圓廠，將採用130奈米至40奈米的技術；將在獲得相關監管機關核准後，預計今年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計2027年開始量產，預估在2029年月產能將達55,000片12吋晶圓。

首座晶圓廠投資金額約78億美元，世界先進將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權；世界先進和恩智浦半導體另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。該晶圓廠將由世界先進公司營運。

世界先進評估，相關資本支出時間點約在年2024年下半年到2027上半年，估計3年將花費投資額70%經費，由於資本支出龐大，估計對世界毛利率影響約5~9個百分點。

世界先進在停牌一天恢復交易後，早盤以98.5元開出，下跌4.5元，跌幅4.56%，盤中一度下滑至97元，但在午盤過後翻紅，股價往上急拉，一度衝達111元，高低點價差達14元，股價由低檔急拉14%。

世界先進 晶圓廠

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