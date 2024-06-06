開發金爆大量上漲逾6% 成交量位居個股榜首
美股四大指數周三收漲，台積電ADR 大漲6.9%，再創收盤新高，激勵台股6日勁揚，盤中最高一度拉升至21970.63點，創下歷史新高，其中開發金（2883）盤中爆逾30萬張大量，位居個股第一，股價最高一度達15.05元，創下近兩年新高。
道瓊工業指數收在38,807.33點，上漲96.04點，漲幅0.25%；標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙創下歷史新高，標普500指數上漲62.69點，漲幅1.2%，收5,354.03點；那斯達克綜合指數上漲330.86點，漲幅近2%，收17,187.91點；費半指數大漲4.5%。
開發金第1季獲利大幅成長，累計稅後純益82.14億元，較去年同期成長1.35倍，每股稅後純益（EPS）為0.49元。貢獻獲利最多的子公司仍是凱基人壽，首季獲利51.49億元，較去年大增十多倍。
凱基人壽在會中也公布2023年底隱含價值達4,277億元，年增15.03%，此外，有效契約價值較2022年成長3.91%，且受惠於股票未實現利益上揚，調整後淨值1,695億元，較2022年成長31.3%，以開發金控流通股數換算，其隱含價值貢獻每股25.5元。
開發金早盤以14.2元開出，盤中最高一度拉升至15.05元，後續漲幅稍有收斂，盤中上漲逾6%，成交量逾30萬張。
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