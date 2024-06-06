快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

開發金爆大量上漲逾6% 成交量位居個股榜首

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
開發金控。圖／開發金控提供
開發金控。圖／開發金控提供

美股四大指數周三收漲，台積電ADR 大漲6.9%，再創收盤新高，激勵台股6日勁揚，盤中最高一度拉升至21970.63點，創下歷史新高，其中開發金（2883）盤中爆逾30萬張大量，位居個股第一，股價最高一度達15.05元，創下近兩年新高。

道瓊工業指數收在38,807.33點，上漲96.04點，漲幅0.25%；標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙創下歷史新高，標普500指數上漲62.69點，漲幅1.2%，收5,354.03點；那斯達克綜合指數上漲330.86點，漲幅近2%，收17,187.91點；費半指數大漲4.5%。

開發金第1季獲利大幅成長，累計稅後純益82.14億元，較去年同期成長1.35倍，每股稅後純益（EPS）為0.49元。貢獻獲利最多的子公司仍是凱基人壽，首季獲利51.49億元，較去年大增十多倍。

凱基人壽在會中也公布2023年底隱含價值達4,277億元，年增15.03%，此外，有效契約價值較2022年成長3.91%，且受惠於股票未實現利益上揚，調整後淨值1,695億元，較2022年成長31.3%，以開發金控流通股數換算，其隱含價值貢獻每股25.5元。

開發金早盤以14.2元開出，盤中最高一度拉升至15.05元，後續漲幅稍有收斂，盤中上漲逾6%，成交量逾30萬張。

凱基人壽 開發金控

延伸閱讀

開發金（2883）帶量上攻…股價創2年來新高！ 專家「谷狗」原因：就問怎麼輸？

繁星就奪台大醫學系榜首 屏東高中他沒補習「校排第一」親揭面試技巧

申請入學放榜！嘉中14人上台大 她擊敗六都名校奪台大醫學系榜首

申請入學放榜／國、高中都拿全校第一 雙胞胎姐妹申請入學還是榜首

相關新聞

台積電買回庫藏股激勵 股價盤中再創新高價位

台積電（2330）5日晚間宣布，將買回庫藏股3,249張，預計今日開始從集中市場買回，區間價格為598～1,281元，買...

台股早盤狂飆逾400點登上21,900點 台積電大漲39元開893元

台股6日開盤漲371.25點，開盤指數21,856.13點；台積電（2330）以893元開盤、大漲39元。

ADR 大漲6.9% 台積電一度飆894元天價、市值23兆

台積電（2330）周三 ADR 大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高，台積電6日以893元開出，上漲39元，...

AI吸金 在台外資將破9兆

ＡＩ股大吸金，金管會昨天公布最新統計，五月外、陸資淨匯入一一七點二億美元（約台幣三千八百億元），創史上第一大淨匯入量，推...

台股多空激戰 內資穩盤…大盤黑翻紅

台股昨（5）日多頭重掌發球權，盤面由鴻海、台積電領漲，航運強勢、金融穩盤，雖然外資連二賣，但以八大公股行庫為首的國家隊連...

AI效應 催動太陽能商機

經濟部長郭智輝昨（5）日拍板，將優先以太陽能發電支應AI資料中心龐大用電需求，業界預期，台灣電力應供應鏈將迎來大爆發時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。