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黃仁勳效應！ 金寶攻伺服器代工盤中漲停 負責廠區曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）6日召開股東大會，並由董事長許勝雄、總經理陳威昌主持。為因應AI巨浪的來襲，陳威昌也趁機向台下的股東們宣布，金寶正式跨入AI伺服器市場、並已成功接到訂單，外界猜測訂單來源可能是輝達（NVIDIA），對此他僅以微笑輕鬆帶過。而金寶今日股價也受此帶動，盤中一度拉升至18.7元、上漲1.7元、漲幅高達9.99%，中午前成交量就已達到10.45萬張，相當驚人。

陳威昌指出，目前集團在全球各廠大約已有14萬名員工，其中最大產能集中在泰國，而泰國的員工佔比也有6成之多，不過公司除了最大宗的代工之外，也打算慢慢的進行產線轉型，並朝「設計」、網通（CPU）等方面前進，事實上目前各項全新產線都已完備，更已經有ODM的案子成立，看好未來逐漸成長、並朝高毛利的目標前進。

針對全球市場布局，陳威昌透露，公司這麼多年以來，不斷地建置新產能、而目前已經在8個國家完成設廠，而面對未來日新月異的科技發展，公司也將不斷的持續擴充，隨著新的產品陸續出來，也將啟動「自動化生產」，預計最快明年初大家就能看到，金寶也會在各方面積極發揮。

面對大家關心最新「伺服器代工」是由哪個廠區負責，陳威昌則透露，主要由「墨西哥」產線負責，他指出，旗下包括泰國、墨西哥、美國、聖地牙哥都有設廠，但目前旗下的「伺服器代工」，主要是交給墨西哥廠區負責，他分享，其實墨西哥現在是一個很熱門的地方，不過當地的情況與美國地區的狀況，可能會不盡相同，因此在目前的情況來看，面對不斷傳出的美中貿易沖擊，自己認為墨西哥是一個很好的選擇。

陳威昌指出，目前來說墨西哥廠，除了車用產能外，也已經有網通、跟最新的伺服器代工（目前最新）產能了，雖然這目前總體的能量仍然不夠充足，沒辦法替他們做「設計」，不過目前絕對是有實力、有量能，可以將「代工」的部分做好。面對科技巨頭下單的細節，陳威昌則坦言，這次確實是他來找我們洽談，供應鏈客人也還在台灣，但細節就不方便透露。

金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
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金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

伺服器 墨西哥 金寶

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