台積電飆898元領漲電子族群 台股盤中續創高21967點
輝達（NVIDIA）市值首度站上3兆美元，加上台積電宣布實施庫藏股，帶動電子類股上攻氣勢，台股今天盤中突破21900點，大漲482點，最高達21967點，再改寫歷史新高。台積電盤中達898元，創新天價。
至11時17分左右，台股加權指數達到21960.27點，上漲475.39點，漲幅2.2%，成交金額新台幣3051.26億元。
晶圓代工廠台積電5日晚間宣布實施庫藏股，今天盤中高點898元、大漲5.15%，締造歷史新天價，逼近900元大關。大型權值股聯發科及鴻海均上漲逾4%。
輝達市值創高，人工智慧（AI）概念股同步受惠，緯穎勁揚超過4%，廣達、和碩、營邦漲逾1%。機器人概念股所羅門漲逾5%。
散熱族群開高後翻黑回檔，奇鋐、尼得科超眾下挫超過3%，健策跌逾1%，雙鴻跌幅約0.62%。
由於各地塞港狀況頻傳，航運族群續強，萬海勁揚逾5%，中櫃一度漲停，慧洋-KY漲約1.5%。
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