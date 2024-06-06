巴克萊、大摩紛紛調高台積電目標價 看好漲價維持利潤
摩根士丹利和巴克萊在內外資券商陸續調高台積電（2330）目標股價，一面看好台積電漲價前景，一面也看好先進產能2奈米需求看增。
摩根士丹利將台積電目標價從928元調高至980元，維持「加碼」評等，看好台積電能將增加的成本轉嫁給客戶。台積電今天在台北股價一度大漲5.2%至898元。
摩根士丹利分析師Charlie Chan等人在報告中指出，台積電需要提高其晶圓價格，以便2025年和2026年將毛利率保持在53%的目標上方。
摩根士丹利預料3奈米晶圓的平均售價（ASP）將提高11%，4奈米晶圓價格上揚3%，CoWoS的價格可能調漲20%。
巴克萊分析師則看好即將量產的2奈米應用步調會比預期更快。巴克萊認為，半導體應用的領導地位由智慧手機轉向資料中心，「2奈米需求強勁，對台積電是一大利多」。
巴克萊將台積電ADR目標股價由150美元調高至170元，維持「加碼」評級。台積電ADR昨天大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高。
據彭博數據，不過短短一周，分析師對台積電目標價便由951元升至968元，台積電ADR由163.4美元調升至 164.6美元。
台積電新任董事長魏哲家4日已表示，他考慮調整AI晶片的生產服務費用，並已和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳談到這個議題。輝達如今已躍居台積電的第二大客戶，占台積電2024年營收的10%。
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