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股價頻創高還祭庫藏股？台積解釋：是為了這個「原因」

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
台積電宣布將自今（6）日起，2個月間買回3249張股票。為維護股東權益，買回之股份將辦理銷除。 圖／聯合報系資料照片【作者：劉學聖，日期：2024-06-06，數位典藏序號：20201117143000123】
台積電宣布將自今（6）日起，2個月間買回3249張股票。為維護股東權益，買回之股份將辦理銷除。 圖／聯合報系資料照片【作者：劉學聖，日期：2024-06-06，數位典藏序號：20201117143000123】

台積電5日召開董事會，核准資本預算約173.562億美元（約新台幣5610.13億元）、捐贈高中大專院校40億元、增資子公司TSMC Global 50億元等案，並宣布將自今（6）日起，2個月間買回3249張股票。為維護股東權益，買回之股份將辦理銷除。

該消息激勵台積電今日股價開盤跳空，再度創下盤中新高價位，早盤股價最高達894元，漲幅超過4％。

最讓市場振奮的就是台積提請核准通過股份買回計畫，將依下列主要條件，自台灣證券集中交易市場買回台積電普通股股份，買回區間價格為598至1281元，買回金額最高上限為41.61億元。

此舉令市場疑惑：為何台積股價已頻創新高，還要買回股份？其實台積重訊中已解釋，原因就是：為抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響。

這不是台積第一次提出股份買回計畫，台積、鴻海、和碩日前都祭出過限制型股票。這些企業通常將限制型股票作為一種獎勵和激勵手段，可以達成兩個目的：一是吸引和留住優秀人才，二是提高員工績效和企業業績。

限制型股票一般是公司發給高管或員工作為薪酬或獎勵的股票，受到公司法第267條規範。這些發給員工的新股附有「服務條件」或「績效條件」等既得條件，條件達成前，股份權利會受到限制。台積電為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，在2021年首度祭出2600張限制型股票措施並在該年度股東會核准，2022年與2023年並持續發放限制型股票。

台積電於2022年2月16日也實施過買回計畫，從集中交易市場買回自家公司股票1387張，每股買回區間價格介於444到960元之間。

就如台積重訊所解釋，買回股票並辦理銷除，可抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響。發限制型股票再從市場買回，就不會稀釋股本。

凱基證券就出具評估意見，指出台積電此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股598至1281元，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相關規定。

台積電 股票

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