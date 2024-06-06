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輝達引發AI熱潮 「含輝量」超過7成的0050再創成立以來新高紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
輝達公司市值5日一舉突破3兆美元大關，圖為執行長黃仁勳在6月2日於台北展示NVIDIA Blackwell平台。（路透）
輝達公司市值5日一舉突破3兆美元大關，圖為執行長黃仁勳在6月2日於台北展示NVIDIA Blackwell平台。（路透）

輝達執行長黃仁勳來台締造旋風，連ETF（指數型股票基金）都掀起輝達熱，其中具有國民ETF之稱的元大台灣50，「含輝量」超過7成，已經連續三天申購爆大量，推升總規模來到3724.8億元，再破2023年6月13日的3590億元新紀錄，總規模再創下新高。

輝達市值如今已超越蘋果，改寫股市新紀錄，法人形容：「一覺醒來驚覺輝達市值已經超越蘋果！」也引領輝達概念股繼續水漲船高，成份股高的ETF也跟著扶搖直上，尤其0050最具代表性。

黃仁勳在日前以AI將如何帶領全球新產業革命為題演講，並在演說中大報明牌，一口氣點名超過40家和輝達合作的台廠供應鏈名單，包括背板上放上逾40家合作夥伴LOGO，包含台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）、日月光投控（3711）等權值股都榜上有名，其中元大台灣50持有這些輝達供應鏈比重超過七成，約在73%左右，可說是非常具有代表性的「輝達供應鏈ETF」。

在「輝達熱」的助攻下，0050已連續兩日獲得逾百億元的大額資金買盤青睞，統計顯示，元大台灣50本周淨申購逾469.6億元高居市場第一，連續三日獲得大量資金申購，分別為3日97.9億元、4日137.01億元、5日234.7億元，其中，5日申購金額為成立以來金額第二高，僅次於2021年5月5日的305.4億元，因而推升規模來到3724.8億元，再刷新成立以來新紀錄。

輝達的熱潮也推升整個台股ETF的規模來到2.16兆元，其中0050買盤也貢獻最多，占最新的台股ETF的總規模2.16兆元，大約17%。

ETF 輝達

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