台股大漲逾400點再創新天價 股市過熱了嗎？央行總裁楊金龍四字回應

台股氣勢如虹，6日早盤大漲逾400點、突破21,900點，盤中最高來到21,943.86點，再創歷史新高紀錄，對於股市是否已有過熱問題，中央銀行總裁楊金龍今日赴立法院報告時以「居高思危」四字回應。

楊金龍今天赴立法院財委會報告，立委賴士葆詢問，今天股市大漲，會不會擔心股市過熱？央行先前有提到要關注ETF相關風險，央行是否有相關對策？

楊金龍回應，股市若過熱，也許就會做correction（修正），國內股市與匯市都和全球連動，台股現在之所以Bullish（多頭），主要是美國、全球都是如此，等於是全球股市都在漲。

賴士葆追問，台股現在是否過熱，楊金龍說，很難判斷股市有沒有過熱，大家會擔心過熱以後就泡沫、會進行修正，主管機關特別是金管會，相信都會提醒市場要「居高思危」；如果以歷史數據來看，股市確實很高了，但不只台股，日本、美國、歐洲的股市也都是歷史新高。

市場有一個說法，今年11月美國大選前，全球的金融市場都會繼續好，對此，楊金龍回應，對於金融市場，只能很密切的去關注它，但不必要進行公開的預測。

受到輝達（NVIDIA）市值首度站上3兆美元激勵，台積電美國存託憑證（ADR）5日大漲6.9%、再創收盤新高，激勵台股今天跳空開高，盤中大漲458點達21,943.86點，改寫歷史新高。