世界先進、恩智浦合資設12吋晶圓廠 股價下挫跌落百元

世界先進（5347）將與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資設立12吋晶圓廠，總投資約78億美元（約新台幣2,523億元），世界將投入31億美元（約新台幣1,002.8億元），持股6成；世界6日股價開低跌落百元之下，盤中跌幅逾3%。

世界先進和恩智浦半導體5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，以興建一座12吋（300mm）晶圓廠，將採用130奈米至40奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移預計將來自台積電（2330）。

合資公司將在獲得相關監管機關核准後，預計在今年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計2027年開始量產。此合資公司將為一家獨立的晶圓製造服務廠商，為合作夥伴雙方提供一定比例的產能。2029年，該晶圓廠月產能預計將達55,000片12吋晶圓，創造約1,500個工作機會。同時，在首座晶圓廠成功量產後，合作雙方將考慮建造第二座晶圓廠。

首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權；世界先進和恩智浦半導體另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。該晶圓廠將由世界先進公司營運。

世界在停牌一天恢復交易後，早盤以98.5元開出，下跌4.5元，跌幅4.56%，盤中一度拉至102.5元，但在賣壓仍重下，股價再度失守百元，盤中跌幅逾3%。