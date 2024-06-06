快訊

台北橋下驚見浮屍 明顯腫脹頭部纏膠帶…警方調查中

國會改革卓榮泰要提覆議了！ 政院會臨時納院會討論事項

少子化是年輕人養不起？月薪多少才能生小孩？網友公認「超過x萬」才敢生

世界先進、恩智浦合資設12吋晶圓廠 股價下挫跌落百元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
晶圓代工廠世界先進昨天宣布，將與恩智浦半導體（ＮＸＰ）合資在新加坡興建十二吋晶圓廠，預計今年下半年建廠，二○二七年量產。這將是世界的首座十二吋晶圓廠。圖為世界先進新竹總部。圖／世界先進提供
晶圓代工廠世界先進昨天宣布，將與恩智浦半導體（ＮＸＰ）合資在新加坡興建十二吋晶圓廠，預計今年下半年建廠，二○二七年量產。這將是世界的首座十二吋晶圓廠。圖為世界先進新竹總部。圖／世界先進提供

世界先進（5347）將與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資設立12吋晶圓廠，總投資約78億美元（約新台幣2,523億元），世界將投入31億美元（約新台幣1,002.8億元），持股6成；世界6日股價開低跌落百元之下，盤中跌幅逾3%。

世界先進和恩智浦半導體5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company（VSMC）合資公司，以興建一座12吋（300mm）晶圓廠，將採用130奈米至40奈米的技術，生產包括混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移預計將來自台積電（2330）。

合資公司將在獲得相關監管機關核准後，預計在今年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計2027年開始量產。此合資公司將為一家獨立的晶圓製造服務廠商，為合作夥伴雙方提供一定比例的產能。2029年，該晶圓廠月產能預計將達55,000片12吋晶圓，創造約1,500個工作機會。同時，在首座晶圓廠成功量產後，合作雙方將考慮建造第二座晶圓廠。

首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權；世界先進和恩智浦半導體另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。該晶圓廠將由世界先進公司營運。

世界在停牌一天恢復交易後，早盤以98.5元開出，下跌4.5元，跌幅4.56%，盤中一度拉至102.5元，但在賣壓仍重下，股價再度失守百元，盤中跌幅逾3%。

世界先進 晶圓廠

延伸閱讀

美標普那指創高 法人：台股籌碼中性偏空

應對地緣政治風險…世界先進攜恩智浦 星國蓋12吋廠

世界先進星國合資設廠 土地、水電、人才…考驗大

期貨商論壇／世界期 動能向上

相關新聞

世界先進、恩智浦合資設12吋晶圓廠 股價下挫跌落百元

世界先進（5347）將與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資設立12吋晶圓廠，總投資約78億美元（約新台幣2,52...

AI需求優於預期…鴻海5月營收衝高 年增22%…上調Q2展望

受惠人工智慧（AI）產品需求優於預期，鴻海昨（5）日公布5月營收5,502億元，月增7.6%，為六個月來高點、同期新高，...

大立光5月營收攀上四個月來高點 連四月走揚

大立光昨（5）日公布5月合併營收34.86億元，攀上四個月來高點，且是四年同期最佳，月增約1%，連續四個月走揚。大立光預...

台虹 年營收喊增雙位數

軟性銅箔基板（FCCL）大廠台虹（8039）昨（5）日召開法說會，受惠市況優於預期，公司調高今年營運展望，全年營收年增率...

廣達集團搶市 攜手三星

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）昨（5）日宣布，與南韓科技巨頭三星電子簽署合作備忘錄，雙方將在資訊科技解決方案軟硬...

美光強攻HBM 台鏈沾光

全球記憶體廠積極搶進AI市場應用，美國指標廠美光大咬高頻寬記憶體（HBM）商機，昨（5）日透露2025年會計年度（202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。