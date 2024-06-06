ADR 大漲6.9% 台積電一度飆894元天價、市值23兆
台積電（2330）周三 ADR 大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高，台積電6日以893元開出，上漲39元，股價一度衝達894元，創下歷史新高，大漲40元，市值一口氣激增1.03兆，衝上23兆1,858億元，貢獻大盤指數約343點。
美股周三收漲，道瓊工業指數收在38,807.33點，上漲96.04點，漲幅0.25%；標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙創下歷史新高，標普500指數上漲62.69點，漲幅1.2%，收5,354.03點；那斯達克綜合指數上漲330.86點，漲幅近2%，收17,187.91點；費半指數大漲4.5%。
台積電ADR周三大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高，較台北交易溢價23.47%，台積電5日以893元開高後一度衝達894元，漲幅4.68%，創下歷史新高，市值衝破23兆元，盤中漲幅逾4%。
台積電董事會通過最新資本預算案、抵銷發行限制員工權利新股造成股權稀釋影響的自家股票買回案、捐贈國內大學與高中上限40億元用以半導體研究與育才案，及增資子公司等四項議案。
台積電表示，因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約173億5,620萬美元，包括建置及升級先進製程產能，建置及升級先進封裝、成熟及／或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。
台積電董事會核准上限50億美元額度內，增資公司100%持股子公司TSMC Global Ltd.，以降低外匯避險成本。
另外，為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會通過將自集中市場買回普通股3,249 張，買回期間為6月6日起至8月5日，每股買回區間價598~1,281元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。
台積電指出，此次買回自家股票，主要為維護股東權益，買回股份將辦理銷除。台積電先前也曾為抵銷限制股影響而買回自家股票，最近一次是在2023年2月16日至2月25日，當時買回1,387張並註銷。
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