台積電買回庫藏股激勵 股價盤中再創新高價位

台積電（2330）5日晚間宣布，將買回庫藏股3,249張，預計今日開始從集中市場買回，區間價格為598～1,281元，買回金額最高上限為41.61億元。激勵今日台積電股價開盤跳空，再度創下盤中新高價位，股價最高達894元，漲幅超過4％。

台積電昨日宣布，為抵銷發行限制員工權利新股所造成的股權稀釋影響，台積電董事會通過自集中市場買回普通股3,249張，買回期間為今日起至8月5日，每股買回區間價598～1,281元，且若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

台積電指出，此次買回自家股票，主要為維護股東權益，買回股份將辦理銷除。台積電先前也曾為抵銷限制股影響而買回自家股票，最近一次是在2023年2月16日至2月25日，當時買回1,387張並註銷。

台積電股價受惠於買回庫藏股激勵，開盤跳空上漲4.5％，再度寫下盤中新高價位，目前報價仍上漲超過4％，股價最高一度達894元，表現相當強勁。