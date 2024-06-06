台股早盤狂飆逾400點登上21,900點 台積電大漲39元開893元

台股6日開盤漲371.25點，開盤指數21,856.13點；台積電（2330）以893元開盤、大漲39元。

凱基投顧表示，近期大盤忽漲忽跌，盤中更是不斷出現急殺急拉走勢，顯示盤面多空拼鬥相當激烈，雖然目前大盤尚未完全擺脫回測月線的壓力，但在多方力守下反而在月線附近開始出現短底型態。

另外，影響大盤走勢最具關鍵的台積電走勢也持續力守月線，因此大盤短期內最差的狀況可能是在月線附近之上反覆打底，等待時機再作表態，而後上檔若能突破21,662點回補上周四（5月30日）所留下的空方缺口，技術面就能化解本波段跌勢。

操作上，電子股占大盤成交比重回落至62%，電子與非電子類股尚能維持良性輪動架構，但盤中震盪幅度過大，尤其強勢股出現連續急漲不宜過度追價，可待回測下檔均線支撐後再逢低進場承接。

周三（5日）美股四大指數：道瓊指數收盤為38,807.33點，漲96.04點、漲幅0.25%；S&P500指數漲1.18%；那斯達克指數漲1.96%；費半指數大漲4.52%。

晶片股激勵之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三雙雙創下歷史新高，經濟數據讓市場又開始樂觀反映聯準會（Fed）今年會降息兩次。不僅輝達（Nvidia）市值首度站上3兆美元，蘋果（Apple）市值也重登3兆美元。

周三公布的5月民間就業報告暗示勞動市場緊俏狀況有所緩解，可望推動Fed在今年開始降息。ADP Research Institute周三發布的數據顯示，5月民營部門就業人數新增15.2萬，不如彭博調查的經濟學家原估的17.5萬。

美國5月服務業創9個月來最快成長；美國供應管理協會(ISM)5月綜合服務業指數上升4.4點至53.8，升幅為去年年初以來最大。

芝商所（CME）的FedWatch工具反映9月降息的可能性接近69%。上周對此的預期一直徘徊在50%左右。

接下來，投資人將關注周五公布的非農就業報告。該數據可能提供有關經濟實力以及Fed是否會很快開始降息的線索。

外資昨天持續賣超187.15億元，累計連二賣、賣超389.98億元，但在期貨市場，淨空單減少2,643口降至1.6萬口，採「賣現貨、減碼期貨空單」的兩手策略，應是著眼避險，不想賭多或賭空。

投信昨買超65.6億元，累計連四買、買超169.77億元；自營商賣超63.45億元，累計連六賣、賣超360.56億元；合計三大法人賣超180.3億元。八大公股行庫昨天買超50.65億元，累計連二買、買超144.81億元。

統一投顧表示，根據選擇權金流分析，外資布局了0.35億元的偏多部位，自營商則布局了1.17億元的偏多部位。在選擇權未平倉部分，6月W2周選擇權的賣權最大未平倉上升400點至21,400點，買權最大未平倉上升250點至21,850點，顯示最大OI區間上移，偏向多頭。

在期貨方面，外資夜盤增加了889口空單，但在日盤大幅減少了4,707口空單，未平倉淨空單降至-19,030口。十大特定法人減少了2,468口空單，使其未平倉空單降至-13,546口。