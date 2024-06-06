台股多空激戰 內資穩盤…大盤黑翻紅

台股昨（5）日多頭重掌發球權，盤面由鴻海（2317）、台積電（2330）領漲，航運強勢、金融穩盤，雖然外資連二賣，但以八大公股行庫為首的國家隊連二買，配合投信等內資穩盤，台股多空激戰，指數先蹲後跳，盤中由黑翻紅，高低點差距達246點，上演21,500點攻防戰。

台股昨天開高後一度翻黑測試月線21,314點，隨後指數回升至平盤之上，最高達21,510點，最低來到21,264點，終場指數上漲128點，收21,484點，收復5日線， 成交量降至4,114.5億元。

外資近日轉為高檔調節，內資是穩盤主力，壽險資金、中實戶陸續進場。

外資昨天持續賣超187.15億元，累計連二賣、賣超389.98億元，但在期貨市場，淨空單減少2,643口降至1.6萬口，採「賣現貨、減碼期貨空單」的兩手策略，應是著眼避險，不想賭多或賭空。

投信昨買超65.6億元，累計連四買、買超169.77億元；自營商賣超63.45億元，累計連六賣、賣超360.56億元；合計三大法人賣超180.3億元。八大公股行庫昨天買超50.65億元，累計連二買、買超144.81億元。

盤面上，因輝達（NVIDIA）周二股價再創歷史新高，對台灣相關供應鏈帶來激勵效果，昨天台積電開平高盤後翻黑，但旋即一路走高，終場大漲15元收854元，鴻海表現更為剽悍，漲4.5元、漲幅2.6%，收175.5元。傳產股則以航運股最為強勢，萬海漲停，陽明、長榮同步走揚。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生看法，就技術面而言，昨天指數於盤中獲得月線支撐後彈升，後市仍可維持高檔震盪至盤堅向上格局，但是下跌家數高於上漲家數，短線進入整理機會增加。