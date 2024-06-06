AI效應 催動太陽能商機

經濟日報／ 記者陳昱翔朱曼寧／台北報導

經濟部長郭智輝昨（5）日拍板，將優先以太陽能發電支應AI資料中心龐大用電需求，業界預期，台灣電力應供應鏈將迎來大爆發時代，從上游的太陽能電池模組廠，到中下游的太陽能電廠、重電廠、線纜廠都可望吞補丸。

業界指出，「以AI引爆太陽能內需商機」短線即涵蓋上千億元商機，供應鏈業者中，包括太陽能三雄元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）；太陽能光電廠業者大亞（1609）、泓德能源；重電廠華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）；線纜廠華新（1605）、大山（1615）等，都將吃到新蓋太陽能電廠的訂單。

大亞近年從傳統線纜廠轉型成能源鏈領導廠商，積極布局太陽能、儲能領域，且逐漸進入收割期，以太陽能事業來看，目前己併網212MW，在手案件包括雲林麥寮漁電共生案場185MW，預計今年底拿到籌設許可，2026年8月掛表。

志光2期35MW，預計明年第2季掛表，台南學甲明年將有30MW太陽能加20MW儲能案子競標案，目標在2026年可達到500MW，儲能則目標2025年達到180MW。

泓德能源規劃未來三年台灣漁電共生太陽能光電案場總建置容量達1.5GW，若進度順利，今年光電預計開工量體超過350MW。

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