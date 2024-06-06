就市論勢／被動元件、自駕車 搶鏡

盤勢分析

國際股市仍在觀望周五的非農就業數據，以及下周的聯準會利率決議。上周五公布的PCE數據持平，讓市場降低了聯準會升息預期。美股在財報利多反應完畢後，成為輝達的一人武林。

回到台股，外資5月在台股買超818億元，為今年以來僅次於2月1,162億元的買超水準。但5月底外資已由買轉賣，在5月最後三個交易日外資賣超1,040億元。進入6月後外資調節動作有減緩，但這也正反映目前台股的狀態。在缺乏外資動能推動下，大型權值也難有表現機會。

台股在COMPUTEX展會期間上半周，表現並不如市場期望般出現狂熱買盤，大盤僅在月線附近震盪。從基本面來說，台股沒有問題，4月外銷訂單年增一成，其中電子產品更年增二成，AI相關需求強勁。

投資建議

下半年投資聚焦在AI PC／NB、AI伺服器、HBM／DRAM、被動元件、自駕車，目前大盤進入整理，正好可以找機會切入基期偏低或是基本面強，但遇到資金獲利調節股價壓回的個股。短線航運勢頭仍旺，國際運價未見轉折向下前，逢回都可適當追蹤，但不追價。