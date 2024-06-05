快訊

台積電明起買自家股票3249張 發重訊「區間價上看1281元」

「台版藍可兒」母女搭電梯後消失16年 丈夫修水塔摔死留謎團

輝達在台灣研發中心設何處？ 黃仁勳鬆口：可能靠近台北附近

三大法人賣超185億元 分析師：關注下周利率政策

中央社／ 台北5日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台北股市以21484.88點作收，上漲128.26點，成交值新台幣4009.18億元，三大法人合計賣超185億元。分析師指出，台股漲，外資卻提款187.14億元，需待美國本週五公布最新就業報告，以及下週聯準會利率政策，可觀察外資動向。

法人指出，近期大盤忽漲忽跌，盤中更是不斷出現急殺急拉走勢，顯示盤面多空拚鬥激烈，雖然目前大盤尚未完全擺脫回測月線的壓力，但在多方力守下反而在月線附近開始出現短底型態。

今天台股開高後呈震盪走勢一度翻黑，盤中買氣回籠，指數走揚，終場上漲128.26點，以21484.88點作收，漲幅0.6%。三大法人中，自營商賣超63.45億元，投信買超65.6億元，外資及陸資賣超187.15億元。

觀察外資賣超前10名，以中信金5萬2814張居冠，第2名為復華台灣科技優息（00929）3萬8019張、再來是聯電、長榮航、華邦電、新光金、中鋼、國票金、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）。

投信買超第一名為中信金5萬1661張，長榮航4萬5359張居第2名，其餘依序為國票金、聯電、玉山金、群益證、中華電、國產、京城銀、上海商銀。

萬寶投顧執行長王榮旭受訪表示，今天大盤收漲，主要因美國職缺數量下降，提升聯準會今年9月降息的預期，美元指數和美債殖利率下滑，有利於股市，且美股普遍上漲，輝達股價再創新高，激勵台積電與鴻海等AI概念股收高，台股終場指數上漲超過100多點，收在月線以上。

不過，指數雖收在月線以上，但成交量僅4000億元，量能明顯不足，指數僅維持區間整理；另外，外資今天賣超100多億元，沒有由賣轉買，可能需待美國本週五公布最新就業報告，以及下週聯準會利率政策。

三大法人 台股 外資

延伸閱讀

靠AI突破天際 台股能衝上3萬？學者這樣說

中信金（2891）才買進36.65元五十張…今又加碼11張！ 肥羊：資金完全耗盡

台股ETF受益人837萬創高 00946周增萬人最旺

來自國家力量的股票投資保險

相關新聞

三大法人賣超185億元 分析師：關注下周利率政策

台北股市以21484.88點作收，上漲128.26點，成交值新台幣4009.18億元，三大法人合計賣超185億元。分析師...

靠AI突破天際 台股能衝上3萬？學者這樣說

人工智慧帶動台積電飆漲、資金行情看旺股市，台股仍有漲勢！中信金控首席經濟學家林建甫4日於北威論壇指出，台積電股票上漲空間...

台股上漲128點 三大法人賣超185億元

台股5日反彈，早盤以21385點開出，終場收在21484.88點，上漲128.26點，漲幅0.6%，成交量4,009.1...

法案、旺季利多發酵！藥華藥領軍生技股大漲 4檔飆漲停

台股5日在台積電（2330）、鴻海（2317）的帶領下，上漲128.26點，生技族群受惠再生醫療雙法三讀通過，美國眾議院...

台股反彈漲128點收21,484點 台積電上漲15元收854元

台股5日站上5日線、但仍遭10日線反壓，收盤指數21,484.88點，漲128.26點、漲幅0.60%，成交金額4,00...

COMPUTEX 第二天 這幾檔黃仁勳概念股大跌 僅1檔續飆漲停

台北國際電腦展前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2日演講時點名43家上市櫃公司表達感謝，隔天這些黃仁勳概念股大漲居多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。