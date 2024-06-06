貨櫃三雄利多 短線熱

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運及萬海近期獲得法人機構持續給予正面評價，法人認為，三雄本季、下季的坐擁的運力、貨櫃兩大紅利齊發。其中，內外資法人給予長榮的評價介於250-300元區間，最受到矚目。

另外，由於海運市場過於混亂，萬海、陽明競爭利基反而開始浮現；其中，陽明、萬海的航線、運力部署可望大受惠，陽明在歐洲、北美線，萬海在亞洲近洋線、南美線均握有重兵，可望在這波運價暴增的熱況中，大啖紅利。

萬海昨（5）日股價領軍攻上漲停，股價來到88元，上漲8元，成交逾6萬張，較前一日翻倍，收盤仍有逾3萬張掛買；陽明、長榮昨日也同步大漲。

法人分析，急速變動的貨櫃輪市場中，陽明及萬海靈活性更高；推估兩家業者在北美線的長約簽的比重應該相當大型的海運公司更低，隨著現貨價格高漲，兩家業者收入也跟著水漲船高。

萬海在這一波缺櫃危機中，因自有櫃比重逾85%，備受矚目。此外，萬海以亞洲線為基礎，30條主力亞洲航線航班最密集、涵蓋港口最多，於亞洲的市場占有率達15%、亞洲區貨量比重為62%；萬海採取低成本經營，引入大量新世代節能船，以提升燃油效率來降低艙位平均成本，關鍵轉船點建置自有泊位及儲區，以取得較佳作業費率並兼顧船期穩定性，使得船期可靠度於今年首季排名第一，萬海全球競爭力不斷浮現。

特別的是，萬海昨日假南韓三星重工巨濟船廠舉行「曙春輪」命名暨公益捐贈活動，這艘船是雙方簽訂13艘1.31萬TEU級系列船舶的第九艘，預計6月中旬交付，投入亞洲-北美西岸航線營運，將為萬海增添營運動能。

萬海表示，1.31萬TEU級系列新船陸續交付，象徵自有船隊進一步拓展與升級，強化市場競爭力，有助遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元運送服務。

法人分析，近期不只是四大航線漲，新加坡傳出塞港，東南亞運價也跟著大漲，包括澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全都上漲；貨櫃三雄聚焦在貨櫃海運，其競爭力比其他國際航商更強，坐擁新船、自有櫃比重高的紅利。