12檔強者恆強股 聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（5）日無懼外資調節賣壓，震盪收紅守穩月線支撐，盤面個股各自發揮，其中萬海（2615）、藥華藥、信驊等多檔展現強恆強態勢，法人預期後市仍有輪漲機會，但操作宜趁盤中震盪時伺機布局。

美國最新JOLTs職位空缺驟降至805.9萬個，不僅低於預期並創近三年新低，美聯準會（Fed）9月降息機率回升至五成以上，美債殖利率下滑，美股四大指數漲多跌少，台股昨日在低檔買盤回補下，在亞股中表現居前段班。

盤面上漲家數約三分之一，仍以個股表現為主，其中萬海、雍智科技、藥華藥、信驊、視陽、四維航、正基、愛山林、系微、晶宏、玉晶光、致伸等領先創高或維持強勢整理個股，蔚為多頭關注焦點，單日漲幅在2.8%至10.0%不等。

12檔股價強恆強個股
12檔股價強恆強個股

紅海危機干擾因素未歇，貨櫃運輸需求居高不下，航運巨頭馬士基一個月內二度調高全年獲利預測，預期到年底運費會進一步攀升，萬海開盤不久衝上漲停關門收在88元，散裝航運股四維航挾旺季效應，同步反彈上漲7.5%收24.15元。

再生醫療雙法三讀通過，激勵部分生技股表態大漲，其中藥華藥第2季營收可望維持高成長，股價漲8.7%收467.5元，改寫波段高點；矽水膠隱形眼鏡廠視陽受惠彩片供不應求，第2季稼動率提升達八至九成，下半年有機會到九成以上，股價漲7.6%收280元。

測試介面廠雍智科技隨著市場庫存去化將告一段落，今年營運開始回升，下半年營運比重約達六成，加上今年台灣規劃擴產，預計明年組裝產能將較今年倍增，股價帶量攻上漲停收336.5元，完成逾五個月底部型態。

個股 萬海 藥華藥

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