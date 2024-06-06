證交所介紹台灣AI機會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所總經理簡立忠（左四）、滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅（右四）及演講者合影。 證交所／提供
證交所總經理簡立忠（左四）、滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅（右四）及演講者合影。 證交所／提供

臺灣證券交易所表示，日前在「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」連兩日舉辦專題演講，向外資機構投資人介紹台灣資本市場的潛力與展望，及人工智慧（AI）浪潮下的台灣機會、轉型與挑戰，獲得與會人士高度肯定。

6月4日午餐演講以AI為題，吸引超過百位外資機構投資人參與。證交所總經理簡立忠致詞說，台灣向來在ICT相關領域扮演關鍵參與者，尤其近年生成式AI趨勢帶動高階晶片、伺服器及周邊零組件產業的需求大增，帶給台灣資本市場分享AI蓬勃發展的紅利。

滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示：「當前全球正進入一個由 AI 賦能的世界，台灣將是AI發展過程中最關鍵市場之一，滙豐將持續助力台灣企業，運用AI大數據、供應鏈金融與數位服務，帶動整體產業競爭力，提升台灣市場吸引力。」

證交所市場推廣部經理陳欣昌介紹台灣資本市場的潛力與展望時，特別提及台灣上市公司在AI產業鏈上游與中游扮演的關鍵角色；接續邀請集邦科技分析師龔明德就AI產業的轉型趨勢與挑戰為題進行專題演講，並與創鑫智慧劉景慈執行長進行爐邊對談。

6月3日主題以台灣資本市場的永續發展、交易與監管改革為主題，由證期局以及證交所代表分別進行三場演講，希望透過直接對話，使機構投資人了解臺灣資本市場最新發展以及未來的規畫方向，同時收集投資人對台灣市場的建言。活動吸引超過50名外資機構投資人與會。

證交所副總經理陳麗卿致詞表示：「證交所致力於創造ESG投資環境，為資本市場與企業的永續發展做出貢獻。並藉由強化永續數據的揭露，為投資人提供ESG相關資訊平臺，協助資本市場的淨零永續發展。」

活動首先由金管會證期局副組長程國榮以「2024年台灣資本市場監管改革」為題進行簡報，概述各項友善外資投資人進入台灣資本市場的改革，提升資本市場透明度、投資人保護以及新商品的制度，以及因應氣候變遷與強化永續發展的政策等。

接續由證交所公司治理部及交易部代表進行簡報，介紹證交所致力於發展永續發展行動方案、ESG生態系八大策略，並協助企業完善資訊揭露。同時證交所亦推出許多友善外資政策，並透過產品多樣化與數位化革新等措施，建立永續與具韌性的資本市場。

AI 資本市場

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