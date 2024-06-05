快訊

台積電董事會拍板4案 捐40億支持4大學、高中半導體研究及育才

旅客終於能喘口氣！航空業高層：機票價格今夏有望下跌

證券商與保管機構買賣互抵淨額交割 12月2日起實施

中央社／ 台北5日電

為降低證券商與保管機構間款項交割作業流程、成本，以及提升整體市場金流效率，台灣證券交易所預告12月2日起，將開放證券商與保管機構買賣得採互抵淨額交割。

證交所主管指出，保管機構除依現行規定按客戶別買賣金額互抵淨額，逐戶向證券商辦理交割外，開放保管機構得與證券商約定，按所有客戶總買賣金額互抵的淨額方式辦理，即保管機構交割當日僅須匯出一筆款項（應收亦同）給證券商，無須逐戶逐筆辦理匯款。

新措施已於今年5月24日公告，為了讓證券商與保管機構間有充分時間修改相關電腦系統，將於今年12月2日起實施。由於現行規定與新措施是雙制併行，是否採行新措施，由證券商與保管機構雙方逕行約定。

證交所表示，經初步統計截至今年4月底資料，證券商若採新措施可節省相關費用預估最高可達75%，顯示開放新措施為證券商與保管機構降低交割成本，頗具效益。

證交所 證券商

延伸閱讀

挑戰紐約證交所霸主地位 貝萊德等業者支持成立德州證交所

證交所、碳交所攜手政治大學辦理「淨零減碳與永續金融」論壇

OPEC+規劃10月起增產 國際油價續跌

證交所攜手滙豐證券舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」

相關新聞

靠AI突破天際 台股能衝上3萬？學者這樣說

人工智慧帶動台積電飆漲、資金行情看旺股市，台股仍有漲勢！中信金控首席經濟學家林建甫4日於北威論壇指出，台積電股票上漲空間...

台股上漲128點 三大法人賣超185億元

台股5日反彈，早盤以21385點開出，終場收在21484.88點，上漲128.26點，漲幅0.6%，成交量4,009.1...

法案、旺季利多發酵！藥華藥領軍生技股大漲 4檔飆漲停

台股5日在台積電（2330）、鴻海（2317）的帶領下，上漲128.26點，生技族群受惠再生醫療雙法三讀通過，美國眾議院...

台股反彈漲128點收21,484點 台積電上漲15元收854元

台股5日站上5日線、但仍遭10日線反壓，收盤指數21,484.88點，漲128.26點、漲幅0.60%，成交金額4,00...

COMPUTEX 第二天 這幾檔黃仁勳概念股大跌 僅1檔續飆漲停

台北國際電腦展前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2日演講時點名43家上市櫃公司表達感謝，隔天這些黃仁勳概念股大漲居多...

台股盤中殺120點後震盪反彈 台積電遭摜至835元

台股5日開盤小漲28.38點，開盤指數21,385.00點，截至上午10時盤中遭空方摜低至21,264.63點、一口氣殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。