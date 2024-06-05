證交所攜滙豐引資活動落幕 總座：助台增外資吸引力

「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」於6月4日圓滿落幕，臺灣證券交易所接連兩日舉辦專題演講，證交所總經理簡立忠致詞指，臺灣一直以來在ICT相關領域扮演關鍵參與者，尤其在近年生成式AI的帶動下，帶動高階晶片、伺服器及周邊零組件產業的需求大增，帶給臺灣資本市場分享AI蓬勃發展的紅利。

滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅在致詞時表示：「當前全球正進入一個由 AI 賦能的世界，而台灣將是AI的發展過程中最關鍵的市場之一；亦有外部研究機構報告顯示，2022年台灣AI伺服器晶圓代工相關產業在全球市占率達99%。滙豐將持續助力台灣企業，運用AI大數據、供應鏈金融與數位服務，從而帶動整體產業競爭力，提升台灣市場對外資的吸引力」。

6月4日的午餐演講以AI為題，吸引超過百位外資機構投資人參與。由香港上海滙豐證券夏昱斌分析師擔任主持人，期待透過本場午餐演講，讓與會機構投資人更了解臺灣產業在現今AI熱潮下的機會與發展。

接續則由證交所市場推廣部陳欣昌經理介紹臺灣資本市場的潛力與展望，特別提及臺灣上市公司在AI產業鏈上游與中游扮演的關鍵角色。最後，邀請集邦科技龔明德分析師就AI產業的轉型趨勢與挑戰為題進行專題演講，並與創鑫智慧劉景慈執行長進行爐邊對談。

6月3日主題以臺灣資本市場的永續發展、交易與監管改革為主題，由證期局以及證交所代表分別進行三場演講，希望透過直接對話，使機構投資人了解臺灣資本市場最新發展以及未來的規劃方向，同時收集投資人對臺灣市場的建言。活動吸引超過50名外資機構投資人與會。

證交所陳麗卿副總經理致詞時表示：「證交所致力於創造ESG投資環境，為資本市場與企業的永續發展做出貢獻。並藉由強化永續數據的揭露，為投資人提供ESG相關資訊平臺，協助資本市場的淨零永續發展」。

證交所表示，「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」是繼3月份的歐亞引資、4月及5月份的臺星資本市場共同行銷後，證交所在新冠疫情淡化後首度在臺舉辦大型面向海外投資人的引資活動。同時，亦是證交所首次攜手香港上海滙豐證券共同舉辦引資活動。