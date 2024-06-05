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台股上漲128點 三大法人賣超185億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股5日反彈，早盤以21385點開出，終場收在21484.88點，上漲128.26點，漲幅0.6%，成交量4,009.18億元，三大法人賣超185億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超187.14億元，投信買超65.59億元，自營商賣超（合計）63.45億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.04億元，自營商（避險）賣超50.4億元。

台積電（2330）周二ADR下跌1.6%，以152.47美元收盤，換算並折合台幣後為每股988.01元，台積電早盤以841元開出，上漲2元，一度翻黑至835元，下跌4元，但盤中股價再往上拉升，一度達857元，最後一盤爆出4,794張買單，股價收在854元，市值增加3,890億元，再度站上22兆元市值。

三大法人 台積電 台股 自營商

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