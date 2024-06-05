靠AI突破天際 台股能衝上3萬？學者這樣說

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】人工智慧帶動台積電飆漲、資金行情看旺股市，台股仍有漲勢！中信金控首席經濟學家林建甫4日於北威論壇指出，台積電股票上漲空間大，將帶動台股增漲。前國票金控總經理丁予嘉則指出，台股趨勢雖然長期看漲，但短期一定有高點震盪，所以還是要看中長期趨勢。

市場游資 助攻股市

林建甫指出，台灣今年出現ETF之亂，其實就代表台灣資金行情都在，尤其是美國持續進行量化寬鬆政策，市場資金相當充沛。他強調，各國政府在新冠疫情期間，都祭出貨幣政策來救市，資金充沛除了推升通膨，也帶動股市成長的空間。

他強調，從台灣貨幣總量來看，去年以來M2年增率降低，M1b年增率上升，反應國人資金從定存轉成活存，甚至投入ETF；加上貿易順差擴大，外資投入台股資金回穩，都提升整體市場流通性。

台股短期震盪大

林建甫對台股保持樂觀態度指出，資金行情看好，加上人工智慧仍有發展，未來還有通用性AI、通用型機器人等發展，更可能成為反轉世界的電子產品，都意味著高科技還有很大的發展空間。

「所有東西都要晶片，台積電未來尤其是五奈米以下，絕對還是滿手的訂單，」林建甫說，何況英特爾或三星的技術與良率，距離台積電都還有一段距離，所以台積電勢必還會上漲。

他說，台積電市值漲1元，台股就會漲10點，許多投資者更是看好台積電股價漲至1千元，所以台股應就有期待空間，但台股也勢必會出現高點震盪的狀況，預計每日漲跌相當明顯，投資者要警惕。

中長期投資心態

「台積電當然是會漲的，」丁予嘉認同指出，台股大盤雖然看漲，但看回個股投資，民眾買錯股票也不一定會賺錢。他說，現在AI發展趨勢非常清楚，但市場不可能是「一個人的武林」，未來會陸續有競爭對手出現，廠商毛利率也會下降，所以股市震盪會很大，投資者應抱有中長期的投資心態。

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