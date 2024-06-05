法案、旺季利多發酵！藥華藥領軍生技股大漲 4檔飆漲停

台股5日在台積電（2330）、鴻海（2317）的帶領下，上漲128.26點，生技族群受惠再生醫療雙法三讀通過，美國眾議院先前於5/15通過新版《生物安全法案》，以及第2季為旺季等利多下，慧智（6615）、訊聯基因（4160）、上亞科技（6130）、合世（1781）均漲停亮燈，訊聯（1784）、藥華藥（6446）大漲逾8%。

再生醫療雙法4日在立法院三讀通過，四項重點包含研究發展促進再生醫療、再生技術管理、細胞源頭管理，以及加重非醫療機構執行再生醫療罰則。且為鼓勵國內業者投入再生醫療研究發展，條文明定中央主管機關或中央目的事業主管機關得就再生醫療的研究發展，給予獎勵或補助，並另訂定獎勵辦法。

受此激勵，訊聯基因、慧智攻上漲停板，分別收97.5元、61.7元，訊聯收87元，漲幅8.75%。

另外，美國眾議院監督與問責委員會於當地時間15日，舉行聽證會審議多個法案，其中，新版《生物安全法案》以40：1懸殊票數通過。若未來法案生效，將限制美國藥廠和醫療保健公司和中國大陸生物技術公司進行業務合作。

台灣近來多家藥廠與生技公司與美國市場關聯性愈來愈高，保瑞（6472）、永信（3705）、北極星藥業-KY（6550）、泰福（6541）、易威（1799）等公司都已在美國設廠、或併購美國本土藥廠，未來極有機會受惠轉單效應，獲得更多的CDMO代工訂單。

藥華藥公告4月自結數，4月淨利4.98億元，年增逾3倍；4月單月每股純益（EPS）1.5元，已超過第1季EPS。美國市場4月營收有雙位數成長，成長速度加快。

藥華藥旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）日前已獲新加坡衛生科學局（HSA）核准上市，將用於治療真性紅血球增多症（PV）。中國大陸、馬來西亞PV藥證目前則在審查當中，預計今年取證。

另外Ropeg於今年6月1日在日本上市滿一年後，獲日本健保給付患者自行施打，並放寬到一次最多可以拿三個月藥量，預計將有助於拓展Ropeg日本市場。

藥華藥今再創波段新高，股價大漲8.72%，收467.5元，為一年來新高。