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台積電振幅2.62% 上漲15元收854元、市值22.14兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股5日收在21,484.88點，上漲128.26點，權王台積電（2330）收在854元，上漲15元，漲幅1.78%，市值回升至22兆1,484億元，貢獻大盤指數125點；盤中高低點價差達22元，振幅2.62%。

台積電周二ADR下跌1.6%，以152.47美元收盤，換算並折合台幣後為每股988.01元，台積電早盤以841元開出，上漲2元，一度翻黑至835元，下跌4元，但盤中股價再往上拉升，一度達857元，最後一爆出4,794張買單，股價收在854元，市值增加3,890億元，再度站上22兆元市值。

台積電4日舉行股東常會，為劉德音在董事長任內最後一次主持股東會，他表示，目前看AI應用需求比一年前更樂觀，「今年又是大成長的一年」；台積電完成董事改選，且推舉魏哲家為新任董事長。

魏哲家表示，AI應用才剛開始，完全同意輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對AI前途一片看好的觀點，台積電的前途也是，他強調，台積電站在有利的位置，「沒人可以跟我們競爭」，以後幾年的願景非常樂觀。

台股大盤走勢震盪，終場收在21,484.88點，上漲128.26點，權王台積電貢獻大盤指數約125點，鴻海（2317）收在175.5元，上漲4.5元，貢獻大盤指數約20點，這兩大權值股上漲所貢獻的點數，就超過大盤的漲點。

台積電 股東會

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