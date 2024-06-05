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台股反彈漲128點收21,484點 台積電上漲15元收854元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股5日站上5日線、但仍遭10日線反壓，收盤指數21,484.88點，漲128.26點、漲幅0.60%，成交金額4,009.18億元。另外，櫃買指數也彈升，收漲0.09%。台積電（2330）收854元、漲15元。

繼昨日AI族群集體回檔後，今日表現漲跌互見，鴻海、創意、廣達、世芯-KY、廣達、健策等走強，高力、廣明、日月光投控、聯發科、智原、勤誠、緯創等仍持續修正。

其它強勢族群方面，散裝航運族群的中櫃、四維航、正德、新興、裕民、中航、台航、慧洋-KY等；貨櫃族群的長榮、陽明、萬海；新藥族群的藥華藥、永昕、順藥、中天、杏國、寶齡富錦等紛紛走強。

統一投顧表示，市場重新關注總經面，投資人觀望美國經濟數據是否有轉弱疑慮。另外，台股適逢六月股東會旺季，公司普遍釋出正面的第3季產業景氣及營運展望。

科技題材後續還有輝達（NVIDIA）分拆、蘋果WWDC等大型事件，將為電子股帶來正面效益，台股仍多頭趨勢不變，電子、金融、傳產良性輪動，指數有機會延續反彈力道。布局建議聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、AI PC 概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、高殖利率個股等族群為主。

台股後市分析方面，台積電共同執行長劉德音在股東會上金句連發，劉德音表示，不認為台積電目前股價很高，沒有必要分割；台積電現金股利原則每季不比前一季低；每年不比前一年低。

董事長魏哲家強調，台積電受益於技術領先、廣泛客戶群等優勢，今年業績將逐季成長，以美元計，台積電全年營收預計成長20%至25%。

另外，華碩、宏碁、微星展出多款搭載AMD、英特爾、高通最新處理器的AI PC，其中華碩秀出Zenbook S16、ProArt等多款AI PC，NPU算力皆超過50TOPS。

台積電 台股

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