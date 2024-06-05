COMPUTEX 第二天 這幾檔黃仁勳概念股大跌 僅1檔續飆漲停

台北國際電腦展前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2日演講時點名43家上市櫃公司表達感謝，隔天這些黃仁勳概念股大漲居多，4日電腦展正式展開，上漲的家數減少了，5日進入第二天的展期，卻出現多檔重挫的表現，艾訊（3088）盤中觸及跌停，圓剛（2417）重挫逾9%，益登（3048）大跌逾8%，僅慧友（5484）持續亮燈漲停，另外，鴻海（2317）也是其中少數大漲的公司。

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於4日至7日登場，黃仁勳提早抵台，2日在台大綜合體育館以人工智慧（AI）如何帶動全球新產業革命發展為主題進行演講，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等供應鏈董事長親自出席參加，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長。

黃仁勳秀出背板列出輝達合作廠商，展現與台灣供應鏈密切關係，多家上市櫃的公司都名列其中，包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、新漢、宸曜、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰。

黃仁動點名的公司中，3日上漲居多，更有多達14家以漲停板作收，僅兩家下跌，兩家收在平盤，台北國際電腦展4日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親赴現場供應鏈廠商攤位參觀，所到之處吸引人潮搶著合照及索取簽名。

不過，台股4日出現回檔，大盤指數開低走低，黃仁勳概念股的表現也不如先前強勢；5日為電腦展第二天，更多的概念股面臨賣壓出現重挫，艾訊早盤以119.5元開高，續創歷史新高，但股價急殺翻黑，一度下挫至跌停106元，大跌11.5元。

盤中重挫的還有圓剛，也曾觸及跌停48.6元，盤中重挫逾9%；宸曜一度重挫至跌停171元，盤中跌幅逾9%；益登盤中大跌逾8%；迎廣（6117）跌幅逾6%；新漢（8234）也下跌逾6%；弘憶（3312）股（3312）及曜越（3540）都下跌逾5%；凌華（6166）、中光電（5371）、醫揚（6569）等下跌逾3%。

不過，慧友則是持續衝上漲停34.25元；德律（3030）盤中上漲逾5%；台達電（2308）漲幅逾2%；光寶科（2301）、廣達（2382）、和碩（4938）也都上漲；鴻海也是強漲指標，早盤以平盤171元開出，一度拉升至178元，盤中漲幅逾3%；權王台積電（2330）以841元開出，一度拉升至851元，盤中上漲逾1%。