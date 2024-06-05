航運稱霸 萬海盤中亮燈 陽明大漲逾7%成交量衝第一

馬士基宣布，將在未來幾周內逐漸停止遠東-美東的TP20航線服務，物流業者分析，過去都是因為運力過剩而暫停，這次則是因運力吃緊而停止服務，相當罕見。亞洲到美東的貨櫃海運線供給艙位將更吃緊，5日貨櫃三雄應聲大漲，萬海（2615）盤中強鎖漲停，陽明海運（2609）大漲逾7%，長榮（2603）漲幅逾3%。

馬士基表示，TP20是為了補充亞洲往返美國東岸的船班服務。但由於紅海危機導致船班延誤與運力限制，該公司需要重組網路，其中一項措施就是逐步停止TP20服務。馬士基另表示，地中海及亞洲的港口面臨嚴重塞港，造成船期大延誤，塞港情況也迫使馬士基取消原定7月初兩個從中國大陸與南韓出發的西行船班。

根據Linerlytica，全球第二大貨櫃港新加坡最近飽受塞港之苦，新加坡與杜拜的貝傑阿里（Jebel Ali）的塞港情況日益惡化，原因是貨運需求突然激增，以及船隻從紅海改道所造成的持續干擾。另外中國大陸、西班牙及美國的港口也出現塞港情況。

國內的物流業界認為，航商暫停航線、抽調船班到其他地方的策略，恐將持續上演，這將使全球運力持續緊縮，使斷鏈問題加劇。

馬士基指出，紅海航線受阻對全球船運路線的影響比先前預期更大，運價推升將使下半年的業績更強勁，因此上調全年獲利預估，為一個月內第二度上修全年財測。除了馬士基，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）也並調高其獲利展望，首季淨利3.196億美元。

受惠缺貨櫃、運價上漲，法人對於貨櫃三雄長榮、陽明及萬海的本季、下季獲利表現，均正面看待。其中陽明及萬海的靈活性更高，萬海自有櫃比例高達85%，沒有缺櫃問題，另兩家業者在北美線的長約簽的比重，比起同業相對更低，而隨著現貨價格高漲，兩家業者的現貨艙位更多，收入也會跟著水漲船高。

萬海今以83.6元跳空開高，股價直奔漲停至88元，排隊買單超過2萬張；陽明盤中大漲逾7%，一度拉高至82.3元，創下波段新高，並爆出18萬張大量，為今日成交量第一；長榮漲幅逾3%，重新收復五日、十日均線。