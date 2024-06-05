鴻海大漲領軍台股上攻 鴻家軍也表態跟進

台股5日震盪，盤中高低點震盪達205.87點，鴻海（2317）擔綱起多頭領攻的責任，股價雖以平盤開出，但開盤不到半小時就發動攻勢，股價往上急拉，一度拉升至178元，上漲7元，漲幅4.09%，鴻家軍也跟進表態，鴻準（2354）、廣宇（2328）、天鈺（4961）等都是上漲攻勢。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在會展首日就現身鴻海集團攤位，與鴻海董事長劉揚偉相見歡；鴻海集團擴大與輝達在AI領域合作，雙方4日宣布攜手在台灣高雄建置先進算力中心，以輝達「地表最強AI晶片」GB200打造的伺服器機櫃，建立台灣速度最快、規模最大的AI算力中心，以驅動鴻海集團三大智慧平台，並持續深化雙方在AI、電動車、機器人、智慧城市等多領域合作。

鴻海表示，這座先進算力中心採用最新的GB200伺服器機櫃，合計64櫃，預定2026年完工。法人預估，一櫃GB200 NVL 72伺服器約300萬美元，此次採用64櫃（共4,608顆GPU），估計將斥資1.92億美元（約新台幣62.29億元），是台灣最大AI算力中心。

台北國際電腦展開展的第二天，多數黃仁勳概念股下跌，鴻海則是擔綱領軍台股上衝的多頭指標，早盤以171元平盤開出，開盤後半小時呈現震盪，且一度下滑至168.5元，但迅速出現急拉，不僅股價翻紅，更衝達178元，收復5日線及月線，盤中漲幅逾3%，盤中貢獻大盤指數約27點。

鴻海大漲，鴻家軍也跟進表態，鴻準以68.2元開高後也出現震盪，開盤半小時不到就隨著漲海發動攻勢，同步往上急拉翻紅，一度衝達71.1元，挑戰5日線，盤中漲幅逾2%；另外，廣宇盤中也上漲逾2%，天鈺則是上漲逾3%，群創（3481）、台揚（2314）等也是上漲表現。