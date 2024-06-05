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台股盤中殺120點後震盪反彈 台積電遭摜至835元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股5日開盤小漲28.38點，開盤指數21,385.00點，截至上午10時盤中遭空方摜低至21,264.63點、一口氣殺120.37點，所幸再度彈回平盤之上；大盤受台積電（2330）影響，雖然以841元開盤、漲2元，但盤中遭殺低至835元。

凱基投顧表示，周二（4日）台股開低走低、收黑K棒，將周一（3日）漲幅全數回吐，技術面上周四（5月30日）向下島狀反轉跳空缺口21,662~21,558點壓力仍然沈重，成交金額必須放大，才有利於回補島狀反轉缺口，缺口沒有回補前，最好狀況將是於20日均線附近整理。

操作上，觀察台股盤面結構，AI概念股走勢分歧，工業電腦相關的AI概念股漲勢具延續性，先前最強勢的AI概念相關的散熱、機殼，部分個股逢回可留意；非金電呈現個別族群表現，短線聚焦營建、汽車零組件、自行車。

周二（4日）美股四大指數：道瓊指數收盤為38,711.29點，漲140.26點、漲幅0.3%；S&P500指數漲0.1%；那斯達克指數漲0.1%；費半指數跌0.7%。

周二稍早的數據顯示，美國4月職位空缺數降至三年多來的最低水準，顯示就業市場的吃緊程度有所緩解，有助聯準會今年邁向降息。報告公布後，美國公債殖利率下滑。

近期一連串報告顯示美國經濟成長降溫，周二的勞動力市場數據是最新一份。周一的數據顯示，5月美國製造業活動連續第二個月放緩。

芝商所的FedWatch工具顯示，市場預期9月降息的可能性約為65%，上周的預期為不到50%。備受關注的5月非農就業數據將於周五公布。

三大法人昨日合計賣超257.3億元，其中，外資賣超202.8億元，過去六個交易日僅一日買超；投信買超71億元，連三買；自營商賣超125.5億元，為今年來賣超第三大，已連五賣。八大公股行庫則由賣轉買超94.1億元。

統一期貨表示，檢視選擇權金流，外資布局1.15億元偏空部位，自營商則布局0.17億元偏空部位。選擇權未平倉部分，6月首周選賣權最大未平倉下降200點至21,000點，買權最大未平倉下降300點至21,600點，顯示最大OI區間下移，趨勢偏空。

在期貨方面，外資夜盤大幅加碼3,588口空單，日盤則加碼1,532口空單，未平倉淨空單增至-22,848口；十大特定法人加碼2,492口空單至-16,014口。

未平倉 美國公債

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