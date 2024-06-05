台股開高震盪 鴻海股價勁揚 航運股表現亮

台股5日早盤以21,385點開高，一度衝達21,437.12點，盤中翻黑，一度下滑至21,264.63點，下跌91.99點，之後再翻紅，指數表現震盪，台積電（2330）以841元開出，上漲2元，盤中下殺至平盤，鴻海（2317）早盤以171元開出，盤中一度拉升至177元，上漲逾3%。

台股震盪，盤面上以航運股成為盤面焦點，貨櫃、散裝航表現強勁，整體指數早盤大漲超過4%，其中萬海（2615）更是衝上漲停，其餘類股表現亮眼的還有，其他電子、玻璃、生醫、數位雲端等。

美國股市周二（4日）小幅收高，因就業市場數據不如預期，有降溫跡象，強化市場押注聯準會今年有機會降息的預期。費城半導體指數下跌0.7%，收5,116.26點。

道瓊工業指數4日收盤上漲140.26點，漲幅0.36%，報38,711.29點；標普500指數上漲7.94點，漲幅0.15%，報5,291.34點；那斯達克指數上漲28.38點，漲幅0.17%，報16,857.05點。

周二稍早的數據顯示，美國4月職位空缺數降至三年多來的最低水準，顯示就業市場的吃緊程度有所緩解，有助聯準會今年邁向降息。報告公布後，美國公債殖利率下滑。