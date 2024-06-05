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股王信驊衝破4,000元關 創下歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股5日震盪，早盤翻黑一度下滑至21,264.63點，下跌91.99點，股王信驊（5274）為多頭指標，股價開高走高衝破4,000元關卡，一度衝達4,065元，上漲285元，漲幅7.53%，創下歷史新高價，盤中漲幅逾5%，力守4,000元之上。

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊在上月底召開股東會，通過配發現金股利20元，且全面改選董事，董事長林鴻明表示，因應未來雲端伺服器市場，已備妥四大新產品，預期明年將開始放量出貨，將有望帶動在伺服器的滲透率，推升營運持續成長。

美系外資看好信驊受惠AI趨勢，訂單動能強，重申買進評等，目標價由3,880元調高至4,200元；另有一家日系外資認為AI將推動科技股上揚，且動能可望持續到今年下半年及明年，台廠中，看好台積電（2330）、信驊、祥碩（5269）、矽力*-KY（6415）、廣達（2382）、鴻海（2317）、欣興（3037）、台達電（2308）、嘉澤（3533）、台燿（6274）、聯茂（6213）等11家台廠，都給予買進評等。

在輝達（Nvidia）發布Blackwell架構GPU（繪圖處理器）的下世代平「Rubin」後，美系外資點名台積電、京元電（2449）、鴻海、廣達、緯創（3231）、技嘉（2376）、信驊、創意（3443）等都將受惠。

台股早盤以21,385點開高，一度衝達21,437.12點，盤中翻黑，一度下滑至21,264.63點，下跌91.99點，之後再翻紅，指數表現震盪，股王信驊以3,865元開高後一度衝達4,065元，創下天價，盤中漲幅逾5%。

信驊 台積電

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