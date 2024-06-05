美股3大指數收高 法人：台股震盪待量突圍

美股4日3大指數收高，費半指數收低；台股4日下跌180點，收在21356點。法人指出，上檔缺口反壓沉重，台股震盪待量突圍，AI概念股走勢分歧，短線聚焦營建、汽車零組件。

美國最新公布的就業數據，使市場對聯準會（Fed）降息的預期升高，美股3大指數4日收高，費半指數收低。

道瓊工業指數上揚140.26點或0.36%，收38711.29點；標準普爾指數微漲7.94點或0.15%，收5291.34點；那斯達克指數上漲28.38點或0.17%，收16857.05點；費城半導體指數小跌36.25點或0.70%，收5116.27點。

三大法人4日合計賣超292.51億元，其中外資及陸資賣超235.58億元、自營商賣超125.57億元，投信買超68.64億元。

凱基投顧指出，觀察台股盤面結構，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前揭示的輝達合作伙伴，3日皆有強勁表現，但市場熟知的AI概念股，如半導體、AI伺服器、AI PC等類股，4日股價普遍走弱，延續力道不足；工業電腦反而成為近期表現最強勢的AI概念股。

觀察台股盤面結構，AI概念股走勢分歧，工業電腦相關的AI概念股漲勢具延續性，先前最強勢的AI概念相關的散熱、機殼，部份個股輪動逢回，非金電呈現個別族群表現，短線聚焦營建、汽車零組件、自行車。