證交所攜手滙豐證券舉辦「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」

臺灣證券交易所攜手香港上海滙豐證券於6月3日至4日首度共同舉辦「HSBC Ⅹ TWSETaiwan Conference 2024」，為今(2024)年證交所在臺灣的首場實體引資活動，邀請鴻海（2317）等40多家上市櫃公司出席，預計來自歐美及亞洲逾150位機構投資人與會。

台股今年走勢強勁，集中市場加權指數累計漲幅超過20%，在全球主要股市名列前段班，為進一步趁勝追擊，證交所除於3月、5月分別前往歐洲、新加坡進行海外實體引資外，還將與香港上海滙豐證券共同舉辦證交所今年在臺灣的首場實體引資活動。

「HSBC Ⅹ TWSE Taiwan Conference 2024」台北國際引資活動邀請鴻海、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）、「面板雙虎」友達（2409）、群創（3481）等約40家台灣上市櫃公司出席，與來自台灣、美國、英國、韓國、新加坡、香港、中國大陸等地投資人，預計將有近150場次一對一會談，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見臺灣優質企業。本次兩日活動除有一對一會談外，亦有舉行與主管機關及證交所之會談，及證交所演講論壇等活動，使機構投資人了解台灣資本市場最新發展及未來方向。

證交所總經理簡立忠表示：「今年以來，國際政經情勢多變，但台股表現穩健。受惠於AI及半導體產業的蓬勃發展，加權股價指數自3月底以來已突破兩萬點。這不僅是60多年來的新里程碑，也延續了去年全球市場的優異表現。台灣的半導體產業鏈相當完整且健全，在全球半導體供應鏈中有關鍵地位。證交所大力鼓勵更多新經濟企業在台上市，引導多元產業發展，使企業發揮群聚效應，孕育創新繁榮的護國群山。」

簡立忠另外補充：「證交所積極打造一個友善的ESG投資環境，通過建立ESG資訊揭露專區、ESG InfoHub、推動ESG生態系等措施，帶動企業共同實踐永續發展，讓ESG成為臺灣企業在國際競爭之利基，並提升我國資本市場整體競爭力。」

滙豐台灣區總裁暨滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐在台灣資本市場中扮演著重要角色；滙豐銀行在台灣是前兩大的外資保管銀行，滙豐證券在外資券商交易量亦排名前十，也是少數在台灣提供複委託業務且在台灣擁有專業研究團隊的外資券商。滙豐證券台灣股票研究團隊更連續五年獲得《亞元雜誌》（Asiamoney）最佳團隊肯定，這些都是滙豐集團持續在台灣資本市場耕耘的成果。」

陳志堅強調：「今年是滙豐銀行在台灣成立全方位服務分行的40週年；滙豐也在今年成為第一家獲得財富管理2.0業務許可的外銀子行，代表滙豐力求作為台灣最佳國際銀行的決心，與深耕台灣的承諾。本著滙豐集團『滙通全球、開創新機』的使命與公司價值，滙豐持續支持金管會力求推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策，並積極參與台灣資本市場發展。」

有別以往引資活動，藉由這次盛會，證交所將同時舉行機構投資人觀點論壇，特別邀請滙豐集團、貝萊德（BlackRock）及ISS-Corporate等專業機構，以機構投資人投資決策觀點，及公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題與上市公司代表進行分享。國內上市公司董事、監察人、總經理等代表，共約300人參與，證交所期許上市公司可藉此機會了解外資投資人需求，引導公司更積極推動永續發展等策略，打造一個公平、高效且永續發展的資本市場。

證交所近年來秉持「立足台灣，放眼全球」信念，不遺餘力地於美國、歐洲、日本、新加坡等海內外進行引資活動，並獲得全球機構投資人熱烈迴響，這次盛會期能吸引更多資金投入台灣股市，持續增進經濟成長的動能。