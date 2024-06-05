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台股拉回外資賣超202億 法人：短期震盪整理

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股3日在反應輝達執行長黃仁勳大點將的激情過後，昨（4）日市場回歸理性，因外資賣超202.8億元，加上自營商也賣125.5億元之下，大盤由AI指標股領跌，衝擊加權指數終場下跌180點、收21,356點，成交量為4,542億元。

法人認為，急漲後拉回很正常，但籌碼變亂，短期仍是震盪整理格局。

美股主要指數3日漲多於跌，台股昨天卻開低走低，一反前一日的激情演出，指數一度大跌逾200點，終場跌點收斂，但仍下跌180點。盤面上，個股跌多漲少，台積電（2330）跌7元，收839元，跌幅0.8%，其他AI指標股如聯發科、廣達、鴻海等，跌幅都超過2%，電腦類股指數大跌1.7%。傳產股則以營建及觀光類股指數漲0.4%最優，塑膠類股指數跌1.4%最重。

千金股同樣跌多漲少，僅力旺、嘉澤、鈊象收漲，大立光、M31持平，其他都收黑，以祥碩跌4.1%最弱勢。千金股檔數仍為16千金不變。

三大法人昨日合計賣超257.3億元，其中，外資賣超202.8億元，過去六個交易日僅一日買超；投信買超71億元，連三買；自營商賣超125.5億元，為今年來賣超第三大，已連五賣。八大公股行庫則由賣轉買超94.1億元。

台北國際電腦展昨日開幕，但法人認為行情已提前反映完畢，加上外資期貨淨空單再增加2,390口至19,089口，使得股、期雙市價差由3日的正價差117點轉為昨日逆價差36點，市場戒慎恐懼心態急速升溫。

市場知名期貨分析師張林忠指出，期現貨價差1天轉逆、且價差逾百點，主要是外資積極作空，這從近周外資在期貨市場的布局，淨空單一路快速增加，並接近2萬口可以看出端倪。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國等看法，AI相關產業基本面長線看好，但短線股價跑太快，拉回是正常現象，投資人可注意基本面優、但基期仍低的族群。


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