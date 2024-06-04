永續金融論壇 回響熱
臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所為響應淨零減碳政策，持續透過各種合作推動，近日再與政治大學商學院金融科技研究中心攜手舉辦「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇，吸引超過200位產業人士與會交流。
「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇於5月30日舉辦，邀集國內產官學界專家代表，於論壇中專題分享企業碳風險以及ESG減碳管理政策，暨永續金融、碳交易市場的發展契機。並透過圓桌焦點對談，剖析我國淨零減碳和數位雙軸轉型之挑戰與機會。
證交所總經理簡立忠致詞時表示，作為資本市場的重要平台，證交所持續配合主管機關推動企業永續發展政策，並積極整合資本市場中的參與夥伴資源，共同建構ESG生態系，透過「以大帶小」推動策略及政策宣導，協助各個產業積極面對「淨零減碳」的機會和挑戰，證交所也將會持續推動「數位x永續」雙軸轉型，以厚實資本市場在國際上的競爭力。
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