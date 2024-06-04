永續金融論壇 回響熱

4月景氣對策信號綜合判斷分數由31分增加至35分，燈號由綠燈轉為黃紅燈，受惠於AI商機及高速運算需求，出口維持擴張趨勢並帶動製造業復甦，多項製造業相關指標轉為熱絡，先前出口復甦力道逐漸傳導至製造業，台灣景氣復甦格局不變。

2024-06-04 23:47