就市論勢／板卡、蘋概族群 有戲

盤勢分析

4月景氣對策信號綜合判斷分數由31分增加至35分，燈號由綠燈轉為黃紅燈，受惠於AI商機及高速運算需求，出口維持擴張趨勢並帶動製造業復甦，多項製造業相關指標轉為熱絡，先前出口復甦力道逐漸傳導至製造業，台灣景氣復甦格局不變。

全球股市不斷走高，聯準會成員始終抱持鷹派態度，以Fed過去經驗降息前股市維持上漲格局，降息後伴隨經濟降溫，尚待觀察Fed政策是否有效刺激經濟持續成長。

今年台灣GDP回到3%均值，預期指數仍有高檔可期，尤其進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額ETF基金支撐，仍為偏多行情。

近期市場關注的科技盛會Computex，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，背後都圍繞著AI各項應用，此次科技四大龍頭CEO主題演講內容，全數聚焦在AI PC布局與新應用。從電源管理IC、記憶體、高速傳輸、散熱到組裝、品牌等值得留意。此外，AI人型機器人為AI大趨勢，機器人技術作為未來科技發展重要方向之一，受到市場熱切追捧，後市可期。

投資建議

儘管近期美股震盪，惟輝達股價持續表現相對強勢，建議投資人可留意AI PC、人形機器人及CPO相關供應鏈。此外，美中科技戰愈燒愈旺，美國對中國大陸板卡課稅，6月開始徵收25%關稅，台廠有望迎轉單。另6月第二周將迎來蘋果WWDC大會，預期將會有更具蘋果特色的AI應用釋出，因此蘋概族群亦可留意。

台股短期面臨漲多回檔，不過量能未放大，多方局勢並未轉變，6月兩場科技大秀，有望為電子股提供強勁買盤，指數修正反而要把握基本面佳個股買進機會。