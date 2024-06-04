就市論勢／板卡、蘋概族群 有戲

經濟日報／ 李蕙君（群益葛萊美基金經理人）

盤勢分析

4月景氣對策信號綜合判斷分數由31分增加至35分，燈號由綠燈轉為黃紅燈，受惠於AI商機及高速運算需求，出口維持擴張趨勢並帶動製造業復甦，多項製造業相關指標轉為熱絡，先前出口復甦力道逐漸傳導至製造業，台灣景氣復甦格局不變。

全球股市不斷走高，聯準會成員始終抱持鷹派態度，以Fed過去經驗降息前股市維持上漲格局，降息後伴隨經濟降溫，尚待觀察Fed政策是否有效刺激經濟持續成長。

今年台灣GDP回到3%均值，預期指數仍有高檔可期，尤其進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額ETF基金支撐，仍為偏多行情。

近期市場關注的科技盛會Computex，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，背後都圍繞著AI各項應用，此次科技四大龍頭CEO主題演講內容，全數聚焦在AI PC布局與新應用。從電源管理IC、記憶體、高速傳輸、散熱到組裝、品牌等值得留意。此外，AI人型機器人為AI大趨勢，機器人技術作為未來科技發展重要方向之一，受到市場熱切追捧，後市可期。

投資建議

儘管近期美股震盪，惟輝達股價持續表現相對強勢，建議投資人可留意AI PC、人形機器人及CPO相關供應鏈。此外，美中科技戰愈燒愈旺，美國對中國大陸板卡課稅，6月開始徵收25%關稅，台廠有望迎轉單。另6月第二周將迎來蘋果WWDC大會，預期將會有更具蘋果特色的AI應用釋出，因此蘋概族群亦可留意。

台股短期面臨漲多回檔，不過量能未放大，多方局勢並未轉變，6月兩場科技大秀，有望為電子股提供強勁買盤，指數修正反而要把握基本面佳個股買進機會。

AI 機器人 製造業

延伸閱讀

投資級債券基金 單周迎來資金淨流入

長天期A級公司債 吸睛

國泰債券ETF 配息聚光

00942B將除息 每股配息0.1元 年化配息率7.8%

相關新聞

就市論勢／板卡、蘋概族群 有戲

4月景氣對策信號綜合判斷分數由31分增加至35分，燈號由綠燈轉為黃紅燈，受惠於AI商機及高速運算需求，出口維持擴張趨勢並帶動製造業復甦，多項製造業相關指標轉為熱絡，先前出口復甦力道逐漸傳導至製造業，台灣景氣復甦格局不變。

「淨零減碳與永續金融」論壇 吸引逾200位產業人士與會交流

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所及政治大學商學院金融科技研究中心攜手合作辦理的「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇，日...

威力暘登創新板 證交所上市審議委員會過關

臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會4日審議威力暘電子初次申請創新板股票上市案，審議結果為通過，惟此案尚須提報證交所董事...

台股下跌180點 三大法人賣超292億元

台股4日拉回休息，早盤以21513.85點開低，終場收在21356.62點，下跌180.14點，跌幅0.83%，成交量4...

AI利多加持力竭？電子權值股承壓 台股2萬1356收盤

台北股市開低震盪走低，失守5日線及21500整數關卡，4日就在COMPUTEX開幕當天，以2萬1356點作收，下跌180...

日幣暴跌、國債崩盤...日圓比紙還不如？專家分析：怕激怒美國、不到最後政府不干預

最近幾年日本經濟就像坐雲霄飛車，忽上忽下，十分不穩定。2022年3月開始，日圓匯率連續暴跌，有一瀉千里之勢，一路暴跌至1997年亞洲金融危機以來的最低點，一向穩如磐石的日本國債也在2022年6月突然崩盤，日本雖然迎來了久違的通貨膨脹，卻高興不起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。