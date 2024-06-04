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上市前公開申購 科科科技承銷價88元

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

亞洲最大AI影音多媒體科技集團科科科技KKCompany Technologies（6950）昨（4）日宣布，配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採取詢價圈購與公開申購同步之公開承銷作業，承銷18,500張，公開申購（抽籤）張數暫訂1,845張，預計6月5日至11日進行上市前詢價圈購作業，詢價圈購暫訂價格區間為85元至88元。

至於公開申購期間為6月6日至11日下午2時，承銷價格暫訂為每股88元，6月13日抽籤，預計6月19日於證交所主板掛牌上市。

科科科技業務包括串流音樂、多媒體串流SaaS產品、雲端服務，在台灣與日本市場同步發展AI影音多媒體技術。去年9月進行上市前最後一輪增資，包括趨勢科技、中華電信、台灣大哥大以每股3.2989美元（約新台幣105元）認購，投資人亦將有機會以承銷價格暫訂每股88元參與抽籤。

中華電信 增資

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