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傳產題材股 資金轉進

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
12檔股價強勢傳產題材股
12檔股價強勢傳產題材股

台股昨（4）日因外資賣超，反彈走勢受阻，盤面個股走勢分歧，其中上緯投控（3708）、長佳智能、南港等多檔傳產題材股吸引資金轉進，股價表態走強，法人建議短多不宜積極追價，量力而為。

隨關鍵數據非農就業報告即將揭曉，加上美聯準會（Fed）利率決議會議下周登場，市場氛圍從過去激情轉為冷靜，美股四大指數漲跌互見，台股昨日受制外資及自營商獲利賣壓出籠，再度回測月線支撐。

盤面主流人工智慧（AI）族群延續力道不足，部分資金轉往傳產題材股尋求獲利機會，包括上緯投控、聯上發、劍麟、長佳智能、南港、合機、遠雄、醫揚、復盛應用、第一銅、帝寶、聚陽等量大指標股，單日漲幅在1.9%至8.4%不等。

立法院三讀通過「再生醫療法」，且輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演說提及AI醫療議題，帶動智慧醫療族群乘勢崛起，成為資金避風港，長佳智能昨日帶量上漲5.2%收90.1元，克服季線、半年線反壓，醫揚續漲3.9%收197.5元，改寫波段高點。

營建資產族群挾新青安貸款、台北市進入「大都更時代」等題材，股價經過整理後醞釀上攻，聯上發漲7.0%收22.85元，拉出連三紅，遠雄漲4.0%收98.6元，同步創高並蓄勢挑戰100元，資產股南港獲投信買盤挹注，短多具續航力道。

展望後市，凱基投顧認為，台股昨日回檔，顯示5月30日向下島狀反轉跳空缺口21,662點至21,558點壓力仍然沈重，在島狀反轉缺口回補前，最好狀況將是於月線附近整理，操作以守株待兔，拉回擇優布局為原則。

上緯 台股

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