法人：台股4月以來漲逾2000點 防電腦展利多出盡

中央社／ 台北4日電
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台北電腦展今天登場，人工智慧概念股漲跌分歧，電子權值股領跌，收盤下挫180點，跌破21400點。法人認為，台股自4月低點上漲逾2000點後回檔，須防利多出盡及後續聯準會利率會議等不確定因素。

台股今天跌180.14點，收在21356.62點，成交值新台幣4542.97億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股4月自20883點回跌至19291點約下修1592點，再一路漲到21937點，上漲約2646點，才跌幾天又因台北電腦展題材帶動大漲，今天出現賣壓並不意外。

他直言，漲多回檔之際，財報結束、電腦展題材也利多實現，後續有美國聯準會（Fed）利率會議的不確定因素，投資人難免觀望保守。

三大法人合計賣超292.51億元，其中外資及陸資賣超235.58億元、自營商賣超125.57億元，投信買超68.64億元。

台灣證券交易所統計，外資賣超前10名以新光金9萬6699張，中信金5萬273張列前兩名，其次依序為華邦電、復華台灣科技優息、長榮航、群創、大華優利高填息30、金寶、中鋼、仁寶。

外資買超前10名依序為遠傳、元大台灣價值高息、聯強、群益科技高息成長、復華富時不動產、泰金寶-DR、陽明、永豐金、元大滬深300正2、南港。

台股 美國聯準會

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