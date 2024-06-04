法人：台股4月以來漲逾2000點 防電腦展利多出盡

最近幾年日本經濟就像坐雲霄飛車，忽上忽下，十分不穩定。2022年3月開始，日圓匯率連續暴跌，有一瀉千里之勢，一路暴跌至1997年亞洲金融危機以來的最低點，一向穩如磐石的日本國債也在2022年6月突然崩盤，日本雖然迎來了久違的通貨膨脹，卻高興不起來。

2024-06-04 14:21