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台積電（2330）用電量占全台8% 網嚇歪：若缺電台灣經濟就崩盤

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電董事長劉德音（右）。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長劉德音（右）。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）4日舉行股東會，由於現在氣候持續變遷，股東相當關心台積電在面臨未來缺水缺電議題，董事長劉德音表示，台積電今年用電量約占台灣整體8％，預期2030年將會達到11～12％。PTT討論，「8%是真的超高，要是缺電台灣經濟直接崩盤」。

劉德音表示，對於台積電用水用電都相當透明，且與政府都有暢通管道，預估台積電今年用電量占全台灣8％，到2030年將會達到11～12％左右，不過台積電對台灣經濟貢獻也同步在增加。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「劉董最後一次開股東會，提到台積用了很多電，不過經濟貢獻也很大啦，不要太苛刻，不過劉董說全台灣缺電？」

其他人則留言「8%比一座核電廠還高了」、「還敢吹冷氣啊，省下來給台積用」、「這樣護國對台積電來說反而是責任吧」、「你拿了8%電本就該護國」、「8%可以讓你擁有世界都垂涎的半導體大廠，便宜了」、「高耗能的傳產可以退場了，把水電土地都讓給台積電用謝謝」、「人家繳稅一年千億，整天在哭浪費納稅人錢的都沒這家有資格」、「8%就是核三廠的發電量再多一點」。

還有人留言「台灣那一堆低薪又污染的爛傳產農地工廠滾就有電了」、「民間再怎麼省冷氣也抵不過台積擴廠」、「綠能買好買滿」、「所以電價要漲企業用電更要漲足」、「難怪世界各國這麼怕台灣缺電」、「賠錢的面板關一關就有電了」、「有繳稅有繳電費，政府穩定供電是義務啦」、「台積電佔台灣大盤3成，電力佔8%，好像蠻合理的」。

PTT 劉德音 台積電 魏哲家

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