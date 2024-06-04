台股下跌180點 三大法人賣超292億元
台股4日拉回休息，早盤以21513.85點開低，終場收在21356.62點，下跌180.14點，跌幅0.83%，成交量4,419.57億元，三大法人賣超292.5億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超235.58億元，投信買超68.64億元，自營商賣超（合計）125.57億元，其中自營商（自行買賣）賣超23.84億元，自營商（避險）賣超101.72億元。
台積電（2330）早盤以844元開出，一度拉升至851元，後續下跌至平盤以下，終場收在839元，下跌7元，跌幅0.82%；鴻海（2317）跌幅較重，以175元開低，終場收在171元，下跌5.5元，跌幅3.11%，跌破月均線。
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