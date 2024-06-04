AI利多加持力竭？電子權值股承壓 台股2萬1356收盤

台北股市開低震盪走低，失守5日線及21500整數關卡，4日就在COMPUTEX開幕當天，以2萬1356點作收，下跌180點，成交量4419億元。分析師表示，台股昨天對COMPUTEX已先行反應過，今天價跌量縮，台股大盤維持高檔震盪整理，與美股相同。

COMPUTEX登場前後，全球AI產業要角雲集台灣，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，AI仍會帶領產業持續發展，但相關個股股價短期有賣壓，雖然股價遭壓回，但多頭架構仍然沒有太大改變，指數維持高檔震盪格局。

台積電4日股東會，股價也是震盪，4日收低7元，每股股價以839元收盤，跌幅0.83％；鴻海開低走低，終場以171元作收，跌價5.5元，跌幅3.12％；聯發科下跌30元，以1240元收盤，跌幅2.36％。電子權值股股價明顯遇壓。

蔡明翰指出，美股輝達股價仍然非常強勢，但無法散至其他族群，美股其他AI相關個股無法有效轉強，可靜候本周五美國非農就業數字表出爐，建議投資人先等震盪拉回後再做布局；他強調，AI需求強勁的狀況並未改變，大盤架構還是偏正向，指數維持在月線之上，看來月線能提供有力支撐。