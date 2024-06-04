台股回檔跌180點收21,356點 台積電收839元跌7元
台股4日跌破5、10日均線，收盤指數21,356.62點，跌180.14點、跌幅0.84%，成交金額4,419.57億元。另外，櫃買指數開高走低，收跌0.48%。台積電（2330）收839元、跌7元。
台北國際電腦展（COMPUTEX）於4日至7日登場，不過AI族群卻集體回檔休息居多，包括聯發科、勤誠、鴻海、廣達、創意、日月光投控、樺漢、健策、緯穎、緯創等。不過，部分封裝測試族群走強，如：典範、欣銓、力成、矽格、京元電子等。
其它強勢族群還有，新藥族群的永昕、合一、懷特、中天、順藥等；運動休閒族群的巨大、喬山、桂盟、美利達、世界健身-KY等。
統一投顧表示，美國4月核心PCE年增2.8%，符合預期，月增0.2%，為今年以來新低增速，通膨數據降溫，有助股市評價回升，且本周COMPUTEX開展，AI熱潮將有機會再起。
另外，台積電、大立光股東會分別於6月4日、7日登場、聚焦第3季產業景氣及營運展望，加上後續還有輝達（NVIDIA）分拆、蘋果WWDC大會，為電子股帶來正面效益。
布局上，建議聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、AI PC概念、科技新品發布概念、貨櫃三雄、高殖利率個股等族群為主。
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