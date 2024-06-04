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多檔黃仁勳概念股下跌 法人曝這時該買的是…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

在台北國際電腦展正式開展前，AI股、機器人概念股隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台，成為盤面上的焦點族，尤其在黃仁勳演講時所秀出的感謝背板，列名的公司在3日更是強漲表態，不過，4日卻是成為拖累台股大盤的主因，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等都是下跌；在台股位於歷史高檔區時，法人看好四大族群可以介入布局。

黃仁勳2日在台大綜合體育館以人工智慧（AI）如何帶動全球新產業革命發展為主題進行演講，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長，黃仁勳特別秀出輝達合作廠商的名單，展現與台灣供應鏈密切關係。

獲黃仁勳點名的上市櫃公司包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、新漢、宸曜、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰等。

黃仁勳點將，各公司在3日也是大漲表態居多，不過，4日台股是開低走低的表現，盤中一度下滑至21,324.75點，下跌212點；召開股東會的台積電早盤開低，一度下滑至837元，下跌9元，盤中跌幅0.7%，影響大盤指數約49點；聯發科、鴻海、廣達、聯電、華碩、日月光等股也是是下跌的表現。

證券分析師張陳浩認為，美國聯準會（Fed）今年會不會降息？會降幾次？最快何時出手？是影響美股及台股表現的重要關鍵，以台股目前基期相對很高的情況來看，想要大漲，一個因素是要有很大的利多來推升，另外一個就是要有熱錢，他預期台股下半年有機會再創高，主要就是看AI股的數據表現，或是Fed降息，熱錢流入。

張陳浩表示，目前的操作上，可以買進低基期的族群，例如PCB的台光電、金像電、台燿等值得留；另外，電源供應器的台達電、光寶科也可以觀察，尋找買進時機；還有一個族群則是被動元件，受惠於報價及需求的回，加上AI的需求，也是可以買進的族群，國巨及華新科可以留意。

張陳浩還看好矽智財股，除了股價跌深之外，還有台積電的加持，當台積電的基本面看好時，供應鏈也將跟著受惠，創意、M31、智原等股可以留意。

台積電 台股 黃仁勳

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