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台股拉回IP股逆勢撐盤 M31、晶心科股價勁揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股4日開低走低，盤中最低一度下殺至21,324.75點，下跌逾200點，權值股多數呈現休息，盤面上以矽智財個股表現較為強勢，其中M31（6643）、晶心科（6533）上漲超過4%，智原（3035）漲幅逾3%，力旺（3529）、世芯-KY（3661）等也都呈現上漲。

M31首季合併營收3.42億元，季減34.1％、年增9.3％，主要是受到中國大陸地區訂單遞延影響，淨利為4,230.8萬元，季減62.6％、年減39.6％，每股純益為1.22元。M31總經理張原熏表示，全年營收希望能有雙位數百分比成長，同時，先進製程相關業績占公司營收比重可能達五到六成。

晶心科日前股東會上，該公司董事長林志明表示，今年業績仍以成長三成為目標；晶心科去年營收首度超越10億元大關，但每股淨損2.01元，主要是投入高階處理器IP研發的專案成本大幅增加所致。該公司今年累計前四月合併營收3.48億元，年增17.8％，今年首季每股淨損1元。

展望今年，林志明指出，該公司進行中的高度成長策略，策略投資於研發，今年起還有多個高階處理器IP產品將逐一發表上架。另外，除了新竹總部的設計中心，晶心科在北美設立的四個設計中心均已完成。

智原第1季營收25.8億元，季減9%、年減21% ; 產品組合方面，雖然IP及量產營收較上季減少，但委託設計服務（NRE）卻高幅成長，季增111%，年增2%，達6.3億元，創下單季新高紀錄。毛利率因產品組合影響，季增加0.6個百分點達46.5%，但營業費用季增5%，使營業利益率比前一季減少3.9個百分點為12.3%，每股純益1.13元。

晶心科 營收

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