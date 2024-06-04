AI概念股延燒到生技類股 多檔智慧醫療股衝漲停

生技股利多一波波，立法院4日上午三讀通過「再生醫療法」，力挺台灣生技產業，有利生技業成為台灣下一個兆元產業。同時，北美生物科技產業展於6月3日至6月6日登場，可望促進台灣生醫產業和國際間的交流與合作，激勵生技股近日輪番表態，今日買盤延燒到智慧醫療股，在追價買盤推升下，盤中六檔個股衝上漲停。

輝達帶旺AI概念股，今日買盤延伸到智慧醫療族群，盤面上包括醫揚（6569）、晉弘（6796）、安克（4188）、商之器（8409）四檔智慧醫療指標股全數攻上漲停，帶動整體類股氣勢，包括科妍（1786）、科懋（6496）兩檔生技股盤中也亮燈。

醫揚為全球領先醫療級資訊檢測設備供應商，深耕歐美醫療設備市場多年，且市占率逐年穩健成長，目前更是Intel、NVIDIA等國際大廠進入醫療AI 的首要合作夥伴。醫揚主要提供全方位的醫療AI電腦及AI伺服器設備，與醫療AI軟體廠商，共同開各方面從Edge AI到高階影像AI系統的醫療輔助應用。

晉弘為全球智慧醫療領導廠商，聚焦遠距醫療（數位五官鏡組）、數位醫療（AI醫學影像輔助診斷軟體）及微創診療（拋棄式內視鏡）三大市場。晉弘一直都是創新醫療產品的開發者，除推廣自有品牌的拋棄式鼻咽鏡外，也能夠提供委託開發及製造服務（CDMO），並結合子公司的醫療耗材射出產品，提供全方面的服務，

此外，立法院院會今天三讀通過「再生醫療法」，市場看好，全球再生醫療市場持續成長，根據Research and Markets 的預估，2020-2030年全球再生醫療市場的年均複合成長率將達到 13.99%，市場規模為870.3億美元，種種跡象均顯示細胞及基因治療已成為生醫產業近年來發展最熱門的領域。