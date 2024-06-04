台股休息 6檔黃仁勳概念股續漲停 其中兩檔飆上天價

台北國際電腦展4日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親赴現場供應鏈廠商攤位參觀，預期仍將是展場上的焦點，不過，他在2日演講時點名感謝的公司，雖然指標的台積電（2330）、鴻海等下跌，但仍有圓剛、艾訊、益登、慧友、宸曜、曜越6檔衝上漲停鎖死，其中艾訊及宸曜更是創下歷史新高價。

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於4日至7日登場，黃仁勳提早抵台，2日在台大綜合體育館以人工智慧（AI）如何帶動全球新產業革命發展為主題進行演講，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等供應鏈董事長親自出席參加，且在演講最後的致謝影片中，感謝多家台灣供應商董事長與執行長。

黃仁勳秀出背板列出輝達合作廠商，展現與台灣供應鏈密切關係，多家上市櫃的公司都名列其中，包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、新漢、宸曜、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰。

黃仁動點名的公司中，3日上漲居多，更有多達14家以漲停板作收，僅兩家下跌，兩家收在平盤，台股4日出現回檔，大盤指數開低走低，盤中下跌逾200點，黃仁勳概念股也是下跌居多，指標的台積電、鴻海、聯發科等都是下跌，不過，圓剛、艾訊、益登、慧友、宸曜、曜越6檔衝上漲停鎖死。

工業電腦廠艾訊今年第1季營收14.09億元，毛利率38.36%，稅後純益1.48億元，年增19.45%，創歷年同期新高，每股純益1.45元；展望今年，歐、美、亞三大市場可望同步成長，將積極搶攻交通監控系統、醫療影像、工業控制、手持裝置及自動化等領域，法人看好全年營收及獲利將成長。

宸曜表示，邊緣AI運算應用專案增加是今年營運成長動能之一，隨著邊緣AI應用加速落地，及生成式AI的推進，看好邊緣AI運算的市場需求，將持續擴大產品布局，另外，有關機器人的題材上，宸曜與輝達已經合作5~6年，相關平台持續進行布局。

艾訊早盤以112元開高，盤中衝上漲停117.5元鎖死，上漲10.5元，創下歷史新高，排隊買單近4,000張；宸曜早盤跳空以漲停189.5元開出後鎖死，創下歷史新高。

黃仁勳概念股中，除了6家漲停鎖死之外，新漢盤中也一度亮燈漲停；另外，全球領先醫療級資訊檢測設備供應商醫揚，深耕歐美醫療設備市場多年，且市占率逐年穩健成長，目前更是Intel、輝達（NVIDIA）等國際大廠進入醫療 AI 的首要合作夥伴，醫揚早盤開低後翻紅，一度衝達漲停209元，盤中打開漲停，漲幅逾7%。